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病人安全也走高科技 醫界導入就醫幫手APP

2019-04-27 20:44聯合報 記者趙容萱╱即時報導

醫界推估，台灣一年約有逾10萬人因吃錯藥、或接受錯誤處置、手術疏失等醫療疏失，遭受健康、生命威脅。台灣病人安全推廣同好會今天在台中舉辦推動病人安全共同行動大會，現場宣布啟用中文版的就醫安全指南「美式智慧就醫幫手」APP，導入醫療，降低醫療疏失，讓病患可以自保就醫安全。

台灣病人安全推廣同好會創辦人、台中市仁愛基金會董事長詹廖明義說，14年前，他投入國內的「病人安全」宣導，強調「問到底、說到底、傳到底」信念，透過各醫療院所重視並落實病人安全，並且在7年前成立台灣病人安全推廣同好會，每年舉辦共同行動大會。

今年包括中部醫院台中榮總院長許惠恒、童綜合醫院院長李三剛等人到場響應。詹廖明義指出，台灣病人安全推廣同好會前年首獲美國病人安全運動基金會認可，成為台灣第一個成功加入「病人安全」運動的公益團體，結集全台超過30家醫療院所，醫療協會、醫療儀器公司共同宣誓落實，響應0x2020的行列，也就是徹底執行七大病安運動指導原則，在2020年前達到將「可預防的死亡減少至零例」的目標。

詹廖明義說明，「美式智慧就醫幫手」APP經建置繁體中文版後，今天在推動病人安全共同行動大會上正式宣佈啟用，即日起，可免費下載，透過平易近人的敘述來引導病人、家屬或代理人與醫療照顧者溝通互動，期望能夠透過此APP提升健康知能，更好的醫病溝通技巧，改善醫病關係，進而提升病人安全，自保就醫安全。

病人安全共同行動大會今登場，宣布啟用中文版的就醫安全指南「美式智慧就醫幫手」AP...
病人安全共同行動大會今登場，宣布啟用中文版的就醫安全指南「美式智慧就醫幫手」APP，並且導入醫療。圖／台灣病人安全推廣同好會提供
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醫療疏失台中榮總手術
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