亞太醫檢國際研討會 今邀副總統陳建仁演講

2019-04-27 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



社團法人中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會在中山醫學大學舉辦2019年「第11屆亞太醫學檢驗科學國際研討會」，今天邀請具醫界背景的副總統陳建仁演講「生物標記、健康雲端、精準醫療在台灣的經驗」。陳建仁強調，精準醫療是國際趨勢，也是國家政策，透過人工智慧技術、大數據分析等發展精準醫療，讓疾病的預防與診療能夠更為精準。

由台中市醫事檢驗師公會承辦2019年「第十一屆亞太醫學檢驗科學國際研討會」昨天起3天在台中市中山醫學大學登場，今年以「醫學檢驗標準化之國際趨勢與智能管理」為大會主題，共計有來自日本、韓國、澳門、香港、印尼、泰國、緬甸、印度、新加坡、馬來西亞等10國亞洲醫檢學會員國代表40位，以及國內超過2000名檢驗從業人員與會。

副總統陳建仁今天下午受邀到場演講「生物標記、健康雲端、精準醫療在台灣的經驗」。他舉國內B型肝炎、C型肝炎防治上，可以透過指標運算，算出罹病的風險，讓疾病的預防與診療能夠更為精準，朝個人化醫療邁進。