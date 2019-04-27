親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

合唱約翰藍儂名曲 茄子蛋滅火器送北流大禮

2019-04-27 19:15中央社 台北27日電

以創作為主的選拔，為金音創作獎每年提供大量的新血，潛力無窮。圖為「茄子蛋」獲金曲...
以創作為主的選拔，為金音創作獎每年提供大量的新血，潛力無窮。圖為「茄子蛋」獲金曲最佳新人獎與最佳台語專輯獎。圖／聯合報系資料照片
分享
台北流行音樂中心今天舉行功能測試演出「北流來襲」，草屯囡仔、滅火器、茄子蛋等輪番上場，嗨翻觀眾，最後眾歌手則大合唱約翰藍儂名曲Imagine，氣氛溫馨感人。

台北流行音樂中心表演廳今年2月取得使用執照，今天舉辦場館測試演出「北流來襲」，測試噪音、震動、動線、前台服務等等，1400位民眾在北流表演廳搖滾區，免費觀賞滅火器、茄子蛋等金獎樂團

開場由草屯囡仔帶來「陷阱江湖」、「愛我你會死2018」等，炒熱氣氛，而後白鐵仔、vox玩聲樂團、黎可辰、哈管幫輪番上陣，搭配聲光效果讓觀眾沉醉在演出中。

壓軸演出則由滅火器、茄子蛋，黎可辰、草屯囝仔、白鐵仔、哈管幫一起演出約翰藍儂（John Lennon）的名曲Imagine。這首歌被「滾石雜誌」譽為有史以來最偉大500首歌曲之一，也是約翰藍儂送給全世界的大禮。滅火器表示，在發想合唱曲時也是以此為方向，希望將這份音樂大禮送給北流。

「北流來襲」總導演李明智表示，節目設計以「音樂連續化、舞台極大化」為概念，北流場地經測試，無論是自然音或電子音效果都很好，此次除了邀請樂團，還有電音、吉他、大提琴、打擊樂等音樂家及樂手，如此跨界合作為北流取得更多參數，作為日後展演參考。

李明智表示，北流整體的聲音不錯，但由於電動升降舞台還沒裝好，舞台會分成實心與空心的兩段，讓聲音亂竄、撞擊，相信等舞台裝上之後會改善很多。

台北流行音樂中心表演廳今年2月取得使用執照，今天下午3時配合驗收作業舉辦「北流來...
台北流行音樂中心表演廳今年2月取得使用執照，今天下午3時配合驗收作業舉辦「北流來襲」公開功能測試。記者翁浩然／攝影
分享

專責北流的台北市文化局專門委員張蓉真表示，今天的場館測試人數算是估得比較保守，原本預計要開放2000人，但考慮到有些小地方還需優化跟整理，才改成1400人，「2000人的話人跟人之間距離會更近，氣氛會更嗨」。

張蓉真說，北流表演廳之後的測試未必是演唱會，可能會辦典禮或是跟流行音樂相關的活動。

樂團文化局演唱會
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

影／超級變變變！慶母校百歲生日學生變出大蛋糕

2019-04-27 19:11

這位媽祖不姓林！西屯張廖家廟今到萬和宮慶賀

2019-04-27 17:54

40年前逃票過意不去 男子主動現身掏3000元超額補票

2019-04-27 17:09

學校隔壁偷蓋基地台 彰化社頭居民拉布條抗議「無良」

2019-04-27 13:54

筏子溪岸邊植栽「去台保中」？ 市府：是愛在台中

2019-04-27 13:22

溪湖溫室葡萄不受暖冬影響 今年1公斤拍賣410元

2019-04-27 13:13

同婚登記 彰化縣即日起受理現場電話預約

2019-04-27 12:16

影／南投老店臭豆腐飄香 征服許淑華的胃

2019-04-27 12:11

賞金針花海不用去花東 彰化虎山岩金針花海在眼前

2019-04-27 12:04

企業送暖 教會偏鄉孩子自己煮餐廳菜

2019-04-27 10:30

器捐協調師辛苦了 中榮特映「生死接線員」

2019-04-26 23:46

花博卡還剩144萬張 何去何用？

2019-04-26 23:30

開發鳥嘴潭人工湖 蘇貞昌：從寬、從優、從速最大力幫忙

2019-04-26 23:12

74歲嬤想披婚紗 二林動員辦婚禮

2019-04-26 23:11

彰廢輪胎廠大火沒空汙？ 環團質疑搞錯監測方向

2019-04-26 23:04

一生牽掛！七旬「灣生奶奶」尋見玉山竟跪地痛哭

2019-04-26 20:35

台中花博虧錢誰負責？龍、燕發言人再互嗆

2019-04-26 18:44

蘇貞昌視察鳥嘴潭人工湖 允納入遊憩設施帶觀光

2019-04-26 15:59

花博卡下一步？藍建議公開票選 綠呼籲轉型市民卡

2019-04-26 15:15

圓74歲嬤的白紗夢 居民總動員贊助婚紗、捧花

2019-04-26 15:07

破解台中花博虧損真相！中市府製作圖卡說明

2019-04-26 15:05

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

一生牽掛！七旬「灣生奶奶」尋見玉山竟跪地痛哭

2019-04-26 20:35

懸宕4年 北市中正橋改建 5月6日動工

2019-04-26 23:15

墾丁第一季人氣回溫 雪崩觀光觸底反彈？

2019-04-27 07:45

注意！西濱公路新增這支測照桿 南北都可拍

2019-04-27 18:13

影／難想像！市公所廚餘製堆肥 以往1個月電費20多萬元

2019-04-26 19:58

墾丁珊瑚產卵大爆發 海底星空燦爛讓人快窒息

2019-04-26 20:02

學校隔壁偷蓋基地台 彰化社頭居民拉布條抗議「無良」

2019-04-27 13:54

北市ivoting不發小提燈 結果慘的是他們

2019-04-26 20:08

玩偶資收車 繼續歡樂出任務

2019-04-26 23:33

台86線受損路面封閉施工6天 駕車民眾留意改道

2019-04-27 10:32

板橋慈惠宮慶媽祖聖誕 日本國寶舞團跳阿波踊舞

2019-04-27 07:43

影／2隻烤乳豬免費吃！布袋高跟鞋教堂推「豬安心」

2019-04-27 11:06

筏子溪岸邊植栽「去台保中」？ 市府：是愛在台中

2019-04-27 13:22

影／女兒陪媽媽完成夢想！朴子真人藝閣重現

2019-04-27 08:18

快來！板橋慈惠宮媽祖祝壽遶境 晚上還發限量發財金

2019-04-27 09:55

車格越大越好停？北市推動70公分寬的機車停車格

2019-04-26 22:20

台中大坑步道相思樹觀景平台 360度俯瞰台中美景

2019-04-27 15:17

影／百架無人機為鹿耳門媽祝壽 民眾高呼「不過癮」

2019-04-26 23:11

賞金針花海不用去花東 彰化虎山岩金針花海在眼前

2019-04-27 12:04

桃首間社宅中路二號近完工 中選戶今開心賞屋

2019-04-27 15:15

影／彭佳嶼現「海市蜃樓」？ 他出示影片：是北海岸啦

2019-04-26 20:09

金瓜石山城裡的遶境 攝影師拍媽祖鑾轎爬樓梯奇景

2019-04-27 15:19

影／南投老店臭豆腐飄香 征服許淑華的胃

2019-04-27 12:11

周錫瑋連署「把阿扁關回去」 傅崐萁：愛與包容最重要

2019-04-27 11:29

影／見到原住民 韓國瑜：煩惱都拋到九霄雲外

2019-04-27 15:36

雇主善待好溫暖 印尼女看護：台灣是我第二個家

2019-04-27 12:49

花博卡還剩144萬張 何去何用？

2019-04-26 23:30

松山慈祐宮慶媽祖聖誕 明起三天有表演、遶境

2019-04-27 11:59

北流測試演唱會 柯文哲要張惠妹來分兩場「跳」

2019-04-27 17:28

年年觀音生日送米助弱勢 佛祖指引讓他覺得好神奇

2019-04-27 09:43

一家弱勢房子又燒光 台南市職業工會志工來修繕

2019-04-27 12:20

基隆潮境新住民嘉年華 3千人享美食配無敵海景

2019-04-27 13:51

40年前逃票過意不去 男子主動現身掏3000元超額補票

2019-04-27 17:09

斗六長和宮「斑鳩媽」慶生 八仙騎馬遊街

2019-04-27 13:57

這尊神農像手持的稻穗 50年保持良好

2019-04-26 23:45

崩壞白雪公主太可愛 布袋好美里彩繪村再現人潮

2019-04-27 08:23

兩岸學校交流赫見共產黨員進校園？北市議員批校園被統戰

2019-04-26 19:42

每年2萬遊客造訪 水雉生態國家級濕地終有自來水

2019-04-27 09:03

淡水E-YouBike暫停 議員要求替代方案

2019-04-26 20:33

北市公車專用道最後一哩路 補足敦化南北路另一側

2019-04-27 00:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top