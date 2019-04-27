合唱約翰藍儂名曲 茄子蛋滅火器送北流大禮

2019-04-27 19:15 中央社 台北27日電



以創作為主的選拔，為金音創作獎每年提供大量的新血，潛力無窮。圖為「茄子蛋」獲金曲最佳新人獎與最佳台語專輯獎。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台北流行音樂中心今天舉行功能測試演出「北流來襲」，草屯囡仔、滅火器、茄子蛋等輪番上場，嗨翻觀眾，最後眾歌手則大合唱約翰藍儂名曲Imagine，氣氛溫馨感人。

台北流行音樂中心表演廳今年2月取得使用執照，今天舉辦場館測試演出「北流來襲」，測試噪音、震動、動線、前台服務等等，1400位民眾在北流表演廳搖滾區，免費觀賞滅火器、茄子蛋等金獎樂團。

開場由草屯囡仔帶來「陷阱江湖」、「愛我你會死2018」等，炒熱氣氛，而後白鐵仔、vox玩聲樂團、黎可辰、哈管幫輪番上陣，搭配聲光效果讓觀眾沉醉在演出中。

壓軸演出則由滅火器、茄子蛋，黎可辰、草屯囝仔、白鐵仔、哈管幫一起演出約翰藍儂（John Lennon）的名曲Imagine。這首歌被「滾石雜誌」譽為有史以來最偉大500首歌曲之一，也是約翰藍儂送給全世界的大禮。滅火器表示，在發想合唱曲時也是以此為方向，希望將這份音樂大禮送給北流。

「北流來襲」總導演李明智表示，節目設計以「音樂連續化、舞台極大化」為概念，北流場地經測試，無論是自然音或電子音效果都很好，此次除了邀請樂團，還有電音、吉他、大提琴、打擊樂等音樂家及樂手，如此跨界合作為北流取得更多參數，作為日後展演參考。

李明智表示，北流整體的聲音不錯，但由於電動升降舞台還沒裝好，舞台會分成實心與空心的兩段，讓聲音亂竄、撞擊，相信等舞台裝上之後會改善很多。

台北流行音樂中心表演廳今年2月取得使用執照，今天下午3時配合驗收作業舉辦「北流來襲」公開功能測試。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

專責北流的台北市文化局專門委員張蓉真表示，今天的場館測試人數算是估得比較保守，原本預計要開放2000人，但考慮到有些小地方還需優化跟整理，才改成1400人，「2000人的話人跟人之間距離會更近，氣氛會更嗨」。

張蓉真說，北流表演廳之後的測試未必是演唱會，可能會辦典禮或是跟流行音樂相關的活動。