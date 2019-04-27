這位媽祖不姓林！西屯張廖家廟今到萬和宮慶賀

2019-04-27 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



今天是農曆3月23日媽祖聖誕，有335年歷史、宮奉祀湄洲天上聖母（俗稱媽祖）的台中市萬和宮今天依循古禮舉行三獻禮，廟內參香信眾川流不息，祝福媽祖生日快樂；比較特別的是，萬和宮「老二媽」媽祖相傳為西屯廖家女兒廖品娘的附靈，有200多年、每3年回西屯省親遶境文化活動，財團法人台中市西屯張廖家廟副董事長廖朝安昨天代表董事長廖德淘率董監事參加盛典，祝賀姑婆祖生日快樂。

台中市萬和宮今天的三獻禮由萬和宮董事長蕭清杰主祭，台中市民政局長吳世瑋等人陪祭，廟內參香信眾川流不息，虔誠祈福，並祝福媽祖生日快樂，現場香煙繚繞，廟方特別透過FB同步直播三獻禮盛況，讓未能到場的信眾分享，共沐神恩。

萬和宮位於台中市南屯區，相傳萬和宮「老二媽」為西屯廖家女兒廖品娘的附靈，西屯廖家後代尊稱「老二媽」為姑婆祖，從此展開200多年、每3年媽祖省親遶境，也是全國唯一神明（媽祖）省親文化活動，被台中市政府登錄為「台中市無形文化資產」。

廖朝安說，萬和宮的老二媽，每三年回西屯省親，西屯鄉親與姑婆祖有特別淵源與深厚情感，西屯張廖家廟董監事很高興見證莊嚴隆重的三獻禮祭典，恭賀媽祖生日快樂。