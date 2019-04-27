40年前逃票過意不去 男子主動現身掏3000元超額補票

2019-04-27 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



「台鐵員林站」臉書粉絲團今天貼出2張照片，內容提到「上午11時15分有一男性旅客因於民國65到66年間因短買員林到永靖車票，雖然經過40餘年仍無法釋懷，於今日提出勇氣到員林站長室認錯道歉並拿出3000元補票。」網友紛紛案讚留言「真是好事一樁」。

台鐵員林火車站長張武宋受訪指出，這名年約60出頭的男子相當低調但很有禮貌，看起來應是事業有成，今天上午先到員林站找票務員表示要補票，但是要補40年前逃票的費用，票務員一時不知如何處理，將男子帶到站長室。

男子解釋，約民國65年他讀高中三年級時，上課通勤每天搭火車往返彰化到永靖，但為省錢只買彰化到員林的月票，這樣維持一整年，等於長期沒付員林到永靖往返的車費，雖事過境遷但他仍放在心上，今天終於有機會還錢。

張武宋聽完男陳述相當訝異，他指出，時間已久遠，當時自己還沒到台鐵局服務，不知道當時票價是多少，若以月票計算，現在從彰化站到員林站與彰化站到永靖站的票價差額每天來回是12元，扣除學生寒暑假約9個月，每個月約22天，總共是2300多元。

但男子要求以10個月計算，並說「還要加利息？」張武宋笑著說「免啦！」40多年前的票價單趟可能差不到1塊錢，事隔40年乘客還願意補票已經相當難得，最後收下男子堅持付的3000元，男子事後不斷致謝，表示終於可以放下心中大石，神情相當開心。