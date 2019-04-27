親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

名嘴爆還有人要參加藍總統初選 馬英九大笑回5字

40年前逃票過意不去 男子主動現身掏3000元超額補票

2019-04-27 17:09聯合報 記者林敬家╱即時報導

台鐵員林站」臉書粉絲團今天貼出2張照片，內容提到「上午11時15分有一男性旅客因於民國65到66年間因短買員林到永靖車票，雖然經過40餘年仍無法釋懷，於今日提出勇氣到員林站長室認錯道歉並拿出3000元補票。」網友紛紛案讚留言「真是好事一樁」。

台鐵員林火車站長張武宋受訪指出，這名年約60出頭的男子相當低調但很有禮貌，看起來應是事業有成，今天上午先到員林站找票務員表示要補票，但是要補40年前逃票的費用，票務員一時不知如何處理，將男子帶到站長室。

男子解釋，約民國65年他讀高中三年級時，上課通勤每天搭火車往返彰化到永靖，但為省錢只買彰化到員林的月票，這樣維持一整年，等於長期沒付員林到永靖往返的車費，雖事過境遷但他仍放在心上，今天終於有機會還錢。

張武宋聽完男陳述相當訝異，他指出，時間已久遠，當時自己還沒到台鐵局服務，不知道當時票價是多少，若以月票計算，現在從彰化站到員林站與彰化站到永靖站的票價差額每天來回是12元，扣除學生寒暑假約9個月，每個月約22天，總共是2300多元。

但男子要求以10個月計算，並說「還要加利息？」張武宋笑著說「免啦！」40多年前的票價單趟可能差不到1塊錢，事隔40年乘客還願意補票已經相當難得，最後收下男子堅持付的3000元，男子事後不斷致謝，表示終於可以放下心中大石，神情相當開心。

張武宋說，從2010年到員林站服務遇過5人主動補票，數量不多，曾有父親拿身障兒子的證明買票，事後過意不去前來補票，這些個案都讓人相信到社會上仍有許多良善。

台鐵員林站今天收到男子補40年前的車票錢3000元。圖／翻攝台鐵員林站臉書
台鐵員林站今天收到男子補40年前的車票錢3000元。圖／翻攝台鐵員林站臉書
分享
台鐵員林站今天收到男子主動補票。記者林敬家／攝影
台鐵員林站今天收到男子主動補票。記者林敬家／攝影
分享
張武宋今天收到男子補40年前的票錢。圖／翻攝台鐵員林站臉書
張武宋今天收到男子補40年前的票錢。圖／翻攝台鐵員林站臉書
分享
台鐵員林站今天收到男子主動補票。記者林敬家／攝影
台鐵員林站今天收到男子主動補票。記者林敬家／攝影
分享

票價台鐵
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

學校隔壁偷蓋基地台 彰化社頭居民拉布條抗議「無良」

2019-04-27 13:54

筏子溪岸邊植栽「去台保中」？ 市府：是愛在台中

2019-04-27 13:22

溪湖溫室葡萄不受暖冬影響 今年1公斤拍賣410元

2019-04-27 13:13

同婚登記 彰化縣即日起受理現場電話預約

2019-04-27 12:16

影／南投老店臭豆腐飄香 征服許淑華的胃

2019-04-27 12:11

賞金針花海不用去花東 彰化虎山岩金針花海在眼前

2019-04-27 12:04

企業送暖 教會偏鄉孩子自己煮餐廳菜

2019-04-27 10:30

器捐協調師辛苦了 中榮特映「生死接線員」

2019-04-26 23:46

花博卡還剩144萬張 何去何用？

2019-04-26 23:30

開發鳥嘴潭人工湖 蘇貞昌：從寬、從優、從速最大力幫忙

2019-04-26 23:12

74歲嬤想披婚紗 二林動員辦婚禮

2019-04-26 23:11

彰廢輪胎廠大火沒空汙？ 環團質疑搞錯監測方向

2019-04-26 23:04

一生牽掛！七旬「灣生奶奶」尋見玉山竟跪地痛哭

2019-04-26 20:35

台中花博虧錢誰負責？龍、燕發言人再互嗆

2019-04-26 18:44

蘇貞昌視察鳥嘴潭人工湖 允納入遊憩設施帶觀光

2019-04-26 15:59

花博卡下一步？藍建議公開票選 綠呼籲轉型市民卡

2019-04-26 15:15

圓74歲嬤的白紗夢 居民總動員贊助婚紗、捧花

2019-04-26 15:07

破解台中花博虧損真相！中市府製作圖卡說明

2019-04-26 15:05

走過173個日子！台中花博落幕 影片回顧藏洋蔥

2019-04-26 12:34

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

一生牽掛！七旬「灣生奶奶」尋見玉山竟跪地痛哭

2019-04-26 20:35

懸宕4年 北市中正橋改建 5月6日動工

2019-04-26 23:15

墾丁第一季人氣回溫 雪崩觀光觸底反彈？

2019-04-27 07:45

影／難想像！市公所廚餘製堆肥 以往1個月電費20多萬元

2019-04-26 19:58

墾丁珊瑚產卵大爆發 海底星空燦爛讓人快窒息

2019-04-26 20:02

北市ivoting不發小提燈 結果慘的是他們

2019-04-26 20:08

人瑞饅頭爺爺 北市社會局：家屬回覆經濟尚可

2019-04-26 19:02

玩偶資收車 繼續歡樂出任務

2019-04-26 23:33

台86線受損路面封閉施工6天 駕車民眾留意改道

2019-04-27 10:32

板橋慈惠宮慶媽祖聖誕 日本國寶舞團跳阿波踊舞

2019-04-27 07:43

影／2隻烤乳豬免費吃！布袋高跟鞋教堂推「豬安心」

2019-04-27 11:06

影／女兒陪媽媽完成夢想！朴子真人藝閣重現

2019-04-27 08:18

筏子溪岸邊植栽「去台保中」？ 市府：是愛在台中

2019-04-27 13:22

車格越大越好停？北市推動70公分寬的機車停車格

2019-04-26 22:20

影／百架無人機為鹿耳門媽祝壽 民眾高呼「不過癮」

2019-04-26 23:11

快來！板橋慈惠宮媽祖祝壽遶境 晚上還發限量發財金

2019-04-27 09:55

學校隔壁偷蓋基地台 彰化社頭居民拉布條抗議「無良」

2019-04-27 13:54

台中花博虧錢誰負責？龍、燕發言人再互嗆

2019-04-26 18:44

影／彭佳嶼現「海市蜃樓」？ 他出示影片：是北海岸啦

2019-04-26 20:09

賞金針花海不用去花東 彰化虎山岩金針花海在眼前

2019-04-27 12:04

台中大坑步道相思樹觀景平台 360度俯瞰台中美景

2019-04-27 15:17

議員批高雄氣爆善款運用 韓國瑜請法制局蒐證

2019-04-26 18:59

金瓜石山城裡的遶境 攝影師拍媽祖鑾轎爬樓梯奇景

2019-04-27 15:19

影／南投老店臭豆腐飄香 征服許淑華的胃

2019-04-27 12:11

周錫瑋連署「把阿扁關回去」 傅崐萁：愛與包容最重要

2019-04-27 11:29

花博卡還剩144萬張 何去何用？

2019-04-26 23:30

雇主善待好溫暖 印尼女看護：台灣是我第二個家

2019-04-27 12:49

桃首間社宅中路二號近完工 中選戶今開心賞屋

2019-04-27 15:15

松山慈祐宮慶媽祖聖誕 明起三天有表演、遶境

2019-04-27 11:59

年年觀音生日送米助弱勢 佛祖指引讓他覺得好神奇

2019-04-27 09:43

影／見到原住民 韓國瑜：煩惱都拋到九霄雲外

2019-04-27 15:36

一家弱勢房子又燒光 台南市職業工會志工來修繕

2019-04-27 12:20

基隆潮境新住民嘉年華 3千人享美食配無敵海景

2019-04-27 13:51

這尊神農像手持的稻穗 50年保持良好

2019-04-26 23:45

斗六長和宮「斑鳩媽」慶生 八仙騎馬遊街

2019-04-27 13:57

崩壞白雪公主太可愛 布袋好美里彩繪村再現人潮

2019-04-27 08:23

兩岸學校交流赫見共產黨員進校園？北市議員批校園被統戰

2019-04-26 19:42

家種可可卻不懂 金牌巧可力得主幫小朋友解惑

2019-04-26 19:04

每年2萬遊客造訪 水雉生態國家級濕地終有自來水

2019-04-27 09:03

淡水E-YouBike暫停 議員要求替代方案

2019-04-26 20:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top