筏子溪岸邊植栽「去台保中」？ 市府：是愛在台中

2019-04-27 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市水利局在筏子溪案打造「中」字結合愛心的植栽，遭議員質疑有「去台保中」的政治聯想。市府強調，盼外界勿泛政治化。圖／台中市新聞局提供 分享 facebook 台中市筏子溪進行植栽美化工程，有議員批評台中門面河岸的植栽只有「中」字，「台」字不見了，引發「去台保中」的政治聯想。市府回應，市府以打造象徵台中的「中」字植栽，中間融入「愛心」，代表「愛在台中」，盼外界勿過度政治化。

前市長林佳龍在筏子溪岸邊設置「Taichung」立體文字地標，高鐵乘客經過台中都會看到，台中市水利局加強綠美化植栽，最近在周邊以綠色植栽打造「中」字圖案，中間以紅色植物排成愛心，引起議員關注。

民進黨議員張耀中說，筏子溪是台中門面亮點，尤其立體文字地標成為打卡聖地，但護岸植栽連續性不佳，市府在文字地標兩側300公尺綠美化，卻扯上政治問題，讓人匪夷所思。

張耀中說，以綠色植栽打造「中」字，卻不見「台」字，讓人聯想到「去台保中」的政治立場；他批評市府做事只做一半，應該把「台」字補回來，才是彰顯台中的完整做法。

台中市水利局表示，市府打造筏子溪沿岸景觀，除文字地標外，以植栽融入台中、愛情等元素，吸引畢業季學子、結婚新人到河岸拍照，現場已接近完工，目前正在進行收尾。

市府表示，市府以低矮灌木圖騰打造台中市徽，周邊以「中」字結合愛心的圖案，代表愛在台中、心中有愛等意涵，發揮創意與美學，沒有政治考量，希望外界不要泛政治化。