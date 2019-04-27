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企業送暖 教會偏鄉孩子自己煮餐廳菜

2019-04-27 10:30聯合報 記者趙容萱╱即時報導

「兒童開心廚房」社團日前舉辦親子共廚，由主廚黃鴻華（左）教授製做舒芙蕾甜點技巧。...
「兒童開心廚房」社團日前舉辦親子共廚，由主廚黃鴻華（左）教授製做舒芙蕾甜點技巧。記者趙容萱／攝影
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台灣社會工作實務發展協會長期投入偏鄉服務，發現很多偏鄉學童因隔代教養，從小很獨立，甚至要幫家人煮飯、忙家務，夢想「學會做好吃料理給家人吃」，在南投縣埔里推動「兒童開心廚房」社團，讓弱勢家庭孩子們擔任小廚師，學習料理技巧，並從中獲得自信，吸引台中懋榮建設等多家建商、南投企業、餐廳主廚共襄盛舉，為孩子圓夢。

偏鄉美術老師不好找，台中市精銳建設舉辦「許願樹，美學啟蒙上山計畫」美學扎根，3年來送美術老師上山授課；台中市大業藝能館老闆江聰明黃譓丞夫婦也不畏車程遠，投入南投縣國姓鄉北山國小等校美術教育15年。

台灣社會工作實務發展協會說，「兒童開心廚房社團」開辦14期，每期規劃10周、每周1堂教1道料理，包括義大利麵、麻婆豆腐、豬排、甜點等料理，其中包含一堂親子共廚，讓孩子藉機表達愛意、分享進步，本期共17名學童參與。

林姓學童說，他以前放學回家，要幫忙煮飯給弟弟、妹妹吃，只會蛋炒飯，參與「兒童開心廚房社團」後，學到料理技巧，冰箱裡剩下的火腿、香菇、洋蔥都可以切丁運用，有什麼就用什麼，現在弟弟、妹妹都愛吃他煮的菜。

南投日月潭馥麗溫泉大飯店廚務部副主廚黃鴻華說，當地企業、餐廳有錢出錢，有力出力，讓偏鄉的孩子學會技能，並且從料理中獲得樂趣、自信心。

懋榮建設董事長紀吉川說，公司在103年喬遷到台中市12期的懋榮生活館時，舉辦台客懷舊趴，號召賓客捐出60萬元給台中市自閉症教育協進會自閉症庇護工廠「肯納夢工場」；懋榮建設和台中多家建商第二年投入「兒童開心廚房」社團，助偏鄉學童圓夢。

「兒童開心廚房」社團日前舉辦親子共廚，由主廚黃鴻華（中）教授製做舒芙蕾甜點技巧。...
「兒童開心廚房」社團日前舉辦親子共廚，由主廚黃鴻華（中）教授製做舒芙蕾甜點技巧。記者趙容萱／攝影
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台灣社會工作實務發展協會推動「兒童開心廚房」社團，致贈感謝狀，感謝懋榮建設（右）...
台灣社會工作實務發展協會推動「兒童開心廚房」社團，致贈感謝狀，感謝懋榮建設（右）、主廚黃鴻華（左）長期投入與贊助。記者趙容萱／攝影
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「兒童開心廚房」社團日前舉辦親子共廚，由主廚黃鴻華（左）教授製做舒芙蕾甜點技巧。...
「兒童開心廚房」社團日前舉辦親子共廚，由主廚黃鴻華（左）教授製做舒芙蕾甜點技巧。記者趙容萱／攝影
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「兒童開心廚房」社團日前舉辦親子共廚，由主廚黃鴻華（右）教授製做舒芙蕾甜點技巧。...
「兒童開心廚房」社團日前舉辦親子共廚，由主廚黃鴻華（右）教授製做舒芙蕾甜點技巧。記者趙容萱／攝影
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偏鄉
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