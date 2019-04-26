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花博卡還剩144萬張 何去何用？

2019-04-26 23:30聯合報 記者洪敬浤／台中報導

台中花博落幕後，剩下144萬多張沒發出去的花博卡該怎麼處理？市府表示，將研究未來...
台中花博落幕後，剩下144萬多張沒發出去的花博卡該怎麼處理？市府表示，將研究未來的使用方向。圖／台中市新聞局提供
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台中花博落幕後，尚未發出的144萬多張花博卡總價近6000萬元，已收藏在交通局的倉庫內，不再開放民眾申請。市府表示，將研究未來的使用方向，可能轉作敬老卡、學生證或未來的捷運月票等，但暫未定案。

民進黨議員呼籲，台北、桃園推動市民卡，發卡數都不敵台中花博卡，呼籲市府推動轉型市民卡，不要浪費既有優勢。國民黨議員喊「浪費」，建議市府公開徵求民眾意見，透過票選來決定後續用途。

台中花博24日閉幕，議會國民黨團要求交通局，把剩下的花博卡搬到議會陳列。新舊市府團隊也針對花博虧損問題隔空互嗆。

新聞局長吳皇昇說「數字會說話，依前市府規劃花博注定要虧損」；花博前發言人陳文信說「免費的最貴！無限次免費入園才是虧損主因」。

交通局長葉昭甫表示，144萬多張花博卡都是有價票券，除了有花博圖案與字樣外，卡片就是可使用的電子票證，未來活化利用有幾個方向，交通局每年發給剛滿65歲長者的敬老愛心卡，或者配合教育局政策，轉作為電子票證學生證，也考慮未來捷運通車後，花博卡可轉作為捷運月票或套票使用。

綠：善用優勢轉型市民卡

民進黨議員江肇國、黃守達表示，花博卡的價值在於已發出的155萬多張實名卡，台北、桃園推動市民卡，發卡量都只有百萬上下，花博卡已發卡155萬多張，市府應善用優勢轉型為市民卡，144萬張剩卡就會有人來申請。民進黨議員邱素貞說，花博卡的錢已經花了，後續轉為市民卡，避免浪費公帑。

藍：應徵詢民眾活化用途

國民黨議員黃馨慧說，花博卡從頭到尾都是浪費，後續轉作公車卡、學生卡，重疊性都太高，建議對外徵求活化用途，透過投票或民調來決定。國民黨議員黃健豪則說，把剩下的花博卡開放給尚未領卡的市民領取，結合未來的捷運、公車轉乘的電子票券等，讓民眾自己決定要不要成為實名卡。

花博捷運國民黨
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