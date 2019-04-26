一生牽掛！七旬「灣生奶奶」尋見玉山竟跪地痛哭

2019-04-26 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



日本灣生奶奶尾崎靜代因在台出生，年逾七旬的她始終盼著目睹這座象徵出生地「台灣」的第一高峰「玉山」，今年生日當天由孫女和玉管處人員陪同尋訪；初見玉山當下，尾崎對它一生牽掛的思念彷彿得到釋放，跪地激動痛哭，令人動容。

據瞭解，「灣生奶奶」尾崎靜代在1945年4月7日台灣台南出生，同年二次大戰，日本戰敗，當年未滿周歲的她隨著家人被遣返回日本，她雖對在台灣生活的記憶不深，卻總盼著回到出生地，更要在有生之年朝聖與她有著很深連結的玉山。

尾崎靜代今年就在孫女陪同下來台，且前往南投縣信義鄉尋找玉山，玉山國家公園塔塔加遊客中心人員印莉敏說，灣生奶奶她們兩人當時就像一般外籍遊客到中心服務台詢問，而她們不會說英文，雙方語言不通，不過稍能聽出是要找玉山。

印表示，那天天氣很好，能從塔塔加遊客中心廣場直接看到玉山主峰，未料一指引她們看，灣生奶奶激動的抱著她道謝，之後眼淚奪眶而出，且跪地大哭，她和現場遊客都嚇了一跳，當下有著莫名感動，也感受到玉山對她一定相當特殊的意義。

因玉管處曾出版有中日文對照的「穿越時空玉見您」玉山老照片集，印便轉贈於灣生奶奶，抱著安撫不斷哭泣的她時，意外得知當天是她的生日，印說，當下告訴她那本書剛好是她的生日禮物，也很替她開心在生日當天圓了看見玉山的夢。

待她情緒平復後就駕車帶她們去能看見玉山山脈全景的新中橫公路大迴頭彎一帶，印說，行駛過程時，她不斷述說哭泣，孫女也跟著哭，感受得到，她有諸多感觸，一到現場，她情緒更激動，又朝玉山跪拜痛哭，還跪在地上說了很久的話。

而因過程中，印也有向灣生奶奶介紹阿里山，但她反應不大僅說很漂亮，因此印認為，玉山對她應該有特殊情感連結，不一定是她，畢竟當年的她太小，而日據時代不少日人在玉山氣象站或駐在所服務，或許其父母或至親曾在玉山工作過，甚至發生一些事，玉山因此成為她一生牽掛或想念的地方。