台中花博虧錢誰負責？龍、燕發言人再互嗆

2019-04-26 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中花博虧損落幕，到底誰要負責任？台中市新聞局長吳皇昇今發新聞稿，直指前市府的財務規畫，注定花博會營運虧損。台中花博前發言人陳文信說，市民免費的政策實施後，排擠購票意願，免費的最貴。

台中花博已經閉幕，閉幕典禮上，現任市長盧秀燕表示要感謝所有人，還說前市長、交通部長林佳龍是最大工程；林佳龍也說以辦喜事的心情參加閉幕，但相關爭議持續延燒。

台中市新聞局今發新聞稿，直指花博營收的虧損讓數字說話，前市府預估800萬人次入園，前市長林佳龍規畫了300萬張花博卡，代表有300萬人次免費入園，預估的購票數量只有500萬張。

吳皇昇說，然而花博特別預算中，門票收入高達16.8億元，代表500萬張門票每張要收入336元，但依據花博門票契約，每賣出1張票市庫只收入120元，代表花博會虧損10.8億元，依照前市府的規畫已注定要虧損。

他強調，花博免費入園的實際人數只有233萬人次，低於前市府規畫的300萬人次，外界刻意扭曲，把虧損責任歸咎於市府的免費政策，讓人無法容忍。

中市府新聞稿引發林佳龍團隊的回應，林佳龍市長任內的花博前發言人陳文信說，花博11月開幕遊客人次153.4萬、12月158.0萬人，前兩個月遊客人數都很可觀。

陳文信說，新市府的市民免費、12歲以下兒童無限次免費政策推出後，外界擔心擁擠而降低品質，排擠掉外地有意願購票入園的遊客，根據花博入園人數統計，今年1月比去年12月減少45萬人次，2月農曆春節更跌破百萬人次。