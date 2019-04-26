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線西資收場火警空氣數據正常 環團質疑

2019-04-26 18:15中央社 彰化縣26日電

多個環保團體今天到彰化縣政府陳情，質疑線西鄉某一資收場21日火警測得空氣品質數據無異常的合理性，並提出要求縣內工業區增設空氣品質監測站、公開監測資料等訴求。

對於環保團體質疑，彰化縣環保局表示，當天接獲消防局通報，立即派員到場以直讀式儀器偵測揮發性有機物濃度，並在火場下風處最接近民眾敏感區位，以空氣品質監測車進行監測，量測後數值符合法規標準值，無異常情形。

彰化縣線西鄉一家資源回收場21日發生火警，場內廢輪胎燃燒產生大量黑煙。環保團體今天前往彰化縣政府陳情，質疑彰化縣環保局當天監測數值沒有異常的合理性。環團還提出公開當天監測所有資料、要求縣內工業區增設空氣品質監測站訴求，並高喊「監測正常方向搞錯、輪胎燃燒排放毒物高於煤電」等口號。

台灣西海岸保育聯盟執行祕書吳慧君指出，彰縣府對資訊公開態度太消極，火警21日發生至今不見環保局提供監測資料，且比對氣象站風向數據，質疑當天監測車擺放位置根本錯誤；由於風向一直變動，監測採樣應隨風向而走，才能測得實際狀況，監測無異常，不代表沒有問題。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民表示，廢輪胎燃燒釋放許多有毒污染物，也會造成基因變化，環保局要有能力偵測；偵測不到才是挑戰，且污染物也會飄散到台中地區，台中市環保單位也應關心，基於中部空污聯合治理及空氣污染防制法也有好鄰居條款，身為好鄰居不只是提供報告，更要隨時互相支援。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英指出，彰化縣有11處工業區，空氣品質監測站只有彰化市、二林鎮、線西鄉3處，其中線西監測站劃為工業區監測站，但卻不在工業區內，而是在線西國中；環境監測是污染防治重要依據，線西監測站不足代表彰濱工業區空氣品質，要求縣府在縣內工業區增設監測站，以守護縣民健康。

彰化縣議員吳韋達表示，經調閱線西監測站數據，以輪胎燃燒產生的二氧化硫為例，21日下午4時開始出現高峰，剛好就是火災發生時間，高峰期約在當天晚間8時消失，所以線西測得二氧化硫數值在21日下午4時到晚間8時處於高峰，但監測車卻在當天晚間8時50分才開始監測，超過時機。

彰化縣環保局指出，空氣品質監測為保護空污事件下風處民眾，稽查人員到場先量測風速與風向，尋找下風處民眾居住敏感區，再以空氣品質監測車執行監測，因量測位置不同，與鄰近線西監測站測得風速與風向自然不同，但監測方法、程序、緊急應變步驟，都符合環保署標準。

環保局表示，為強化彰化縣內工業區空氣品質監測，今年積極向環保署爭取在工業區設置空氣品質微型感測器，獲得同意補助設置200個，將在彰濱等工業區完成建置，以便即時有效掌控空氣品質狀況。

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