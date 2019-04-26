蘇貞昌視察鳥嘴潭人工湖 允納入遊憩設施帶觀光

2019-04-26 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今到南投縣草屯鎮視察烏溪鳥嘴潭人工湖計畫，實地了解工程進度，強調開發牽涉到人民應從寬、從優、從速，除供水也顧生態，工程進行時同步就納入周邊環境和遊憩設施規畫，以帶動地方觀光。

蘇今率行政院政委吳澤成、經濟部政務次長曾文生等人在縣府祕書長洪瑞智、水利署長賴建信陪同下，聽取且視察鳥嘴潭人工湖計畫執行情形；而洪在會前提到，縣府「有條件支持」該工程，盼中央合理提高私有土地補償徵收與協議價購費用、人工湖未來也不畫為水庫使用，避免上游集水區開發發展，並做好地方回饋。

對此，蘇表示，工程只要牽涉到人民，不論補償、救濟或農保等都應從寬、從優、從速給最大力幫忙，也責成水利署全力趕工，而工程對生態維護、地方發展等有所助益，若能成功，未來也能在其他縣市施作，以保留更多天然資源。

蘇也提到，在不妨礙水環境前提下發展觀光，也讓周邊鄉親就近遊憩，因此在工程進行中就應先預留人行道、停車場、廁所等硬體設施場域，工程允許就同步投入施作，不要等地方開口才來規畫，這對是地方是回饋，也是種地方投資。