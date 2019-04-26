影／揭器捐協調師祕辛 醫院辦職人劇特映會

2019-04-26 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



器捐協調師是一群24小時待命、鮮為人知的行業，器官勸募網絡中區主責醫院台中榮總器捐臨床實務工作坊，今天舉辦公視「器捐協調師」職人劇《生死接線員》特映會，傳達器捐理念，劇中飾演菜鳥協調師溫雨讀的演員劉倩妏，以及飾演資深協調師梅青青的演員李杏都到場，分享心得。

台中榮總腎臟科主任陳呈旭說，器捐協調師人數稀少，以台中榮總是器官勸募網絡中區主責醫院，有30家合作醫院，器捐師僅有3人，工作繁重且辛苦，甚至從器官捐贈者意願、與家屬溝通等開始接手，一直到受捐者接受器官移植，24小時待命，中間可能面臨很多心情轉折、衝突，尤其是很多器捐者家屬在第一時間難以接受，面臨責難，甚至被趕出去。

《生死接線員》5月4日起每周六晚間9點公視首播，內容以利恆醫院護理師溫雨讀進入器官移植小組，在醫師江君皓、資深協調師梅青青的支持下，經歷一次次的生命故事。

台中榮總器捐臨床實務工作坊今天共有340名醫護、社工師等與器捐有相關人員與會，並且欣賞職人劇《生死接線員》特映會，今天播映其中的一集，也就是一名年輕人受車禍重創器捐的故事。

劉倩妏說，她飾演菜鳥協調師，從演出經驗中，深深體會到器捐大愛讓生命透過另一種形式延續下去，醫護人員以救人為理念，菜鳥器捐協調師常面臨是信念的衝擊，最深刻是劇中有人捐心救命，醫師說了一句「把心臟拿去救另一個生命，難道另一個生命不是生命嗎？」