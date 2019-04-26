圓74歲嬤的白紗夢 居民總動員贊助婚紗、捧花

2019-04-26 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



74歲陳月英與丈夫結婚時因經濟狀況不佳，沒有穿婚紗辦婚禮，婚後與丈夫種田、種菜打拚養家，夫年輕時曾迷失愛賭，陳月英撐起家撫養兒女，近10年來夫因中風她也不離不棄，表示要對家人「有始有終」全力照顧，華山基金會二林天使站今天為陳月英圓夢辦婚禮，全鎮總動員，場面溫馨。

陳月英來自阿美族，多年來靠著宗教信仰度過人生低潮，她說，透過介紹下結婚，當時憨憨地嫁了，只到相館拍照也沒穿過婚紗，這幾年獨自照顧生病的兒子和丈夫，帶著他們復健、就醫東奔西跑，但有社福機構的關心相當感激。

華山基金會得知陳月英向家人吐露的心願，連結各界愛心，今天在二林舊社代安宮舉行一場跨越半世紀的婚禮，二林育德國學生演奏薩克斯風揭開序幕，再由香田國小學生表演獨輪車引導著花童及新人進場，鎮長蔡詩傑也帶著公所同仁前來祝福，在舊社的信仰中心五府千歲見證下完成這場愛的婚禮。

華山二林天使站長陳燕珠說，當地知名的壽米屋公司董事長余姈靜事先挑選阿嬤穿的婚紗，今天也親手烹煮香菇什錦素油飯，在地花店也提供捧花和紅毯，結合所有在地愛心與力量幫阿嬤圓夢。