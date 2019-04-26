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韓國瑜權貴說 前馬政府官員心寒：專業官僚誰願幫他

破解台中花博虧損真相！中市府製作圖卡說明

2019-04-26 15:05中央社 台中26日電

網路流傳台中花博虧損近13億元，質疑市民免費政策造成虧損擴大。市府強調，新政策擴...
網路流傳台中花博虧損近13億元，質疑市民免費政策造成虧損擴大。市府強調，新政策擴大花博參與率，並未增加虧損。 圖／台中市新聞局提供
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台中花博已於24日閉幕，對於花博的虧損仍爭議不休，台中市新聞局長吳皇昇今天表示，財政局製作的圖卡可以讓數字說話，也可代表前市府的規劃早就註定花博會虧損。

吳皇昇指出，前市府原本預估800萬入園人次，前市長林佳龍還規劃了300萬張可一次免費參觀的花博卡，代表容許300萬人次免費，按此邏輯，前市府規劃實際購票數最多僅500萬張，然而花博特別預算編列門票收入卻達新台幣16億8000萬元，代表每張票至少要收336元，這與實際票價落差甚大。

吳皇昇表示，花博委外門票代售，每張票價訂定介於新台幣150元至350元之間，但根據前市府與廠商簽訂的花博門票契約，前市府讓市庫每張門票只收取120元、甚至更低，因此，每張票至少差短216元。

吳皇昇說，短差的216元乘以預計收費售票的500萬人次，約達10億8000萬元，也就是說，根據前市府時期的花博卡免費和門票契約等規劃，早已註定台中花博營收虧損至少達10億8000萬元。

吳皇昇指出，前市府規劃的花博卡預計容許300萬人次免費入園，但前市長林佳龍和市長盧秀燕所實施的免費政策加總起來的人次，僅233萬多人次，低於前市府規劃容許的300萬免費人次，顯示盧秀燕上任後推行的台中市民免費政策，根本未逾越原先的免費規劃，更遑論進一步造成營運虧損。

根據市府統計，吳皇昇指出，1月1日至4月23日止，台中市民、中市新住民及全球12歲以下兒童參觀人次單日平均約1萬5755人，與107年11月3日至12月31日未實施免費優惠政策期間，單日平均約9200人次相比，提升71.25%參與率，連帶也引進伴手禮、餐飲、飯店、交通等花博周邊經濟效益。

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