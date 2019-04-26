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走過173個日子！台中花博落幕 影片回顧藏洋蔥

2019-04-26 12:34聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中花博4月24日閉幕，市府在花博臉書粉絲專頁上釋出回顧影片，感動不少人。圖／台...
台中花博4月24日閉幕，市府在花博臉書粉絲專頁上釋出回顧影片，感動不少人。圖／台中市政府提供
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台中花博畫下完美句點，市府在花博臉書粉絲專頁上釋出回顧影片，感動不少人。台中花博發言人黃意涵表示，希望藉由影片帶大家回顧花博美好的旅程裡，場館一點一滴的搭蓋、一場場籌備許久的國際級表演、一天天讓花博正常運行的無數細節，以及遊覽所有園區時的珍貴回憶，並感謝173個日子裡參與花博的所有遊客及工作人員，因為大家的參與及支持，讓花博變得更加精彩。

黃意涵指出，這次釋出的回顧影片除了濃縮場館搭蓋、開幕盛況、多場國際級表演、各界名人相挺等花博運行細節，更著重遊客、工作人員間的情感交流，因為把台中花博推向世界舞台的不僅有美麗的花卉，幕後工作人員與遊客的參與更是最大的支持。

影片釋出後，網友紛紛在粉絲專頁留下「花博真的很棒，真的永遠懷念他。」「謝謝歷任市長及市府團隊的策畫與辛勞，更感謝所有的志工無私付出，您們讓台中花博發光發熱。」「哇！精彩回顧，三區皆留足跡，感謝你們，辛苦了。」等訊息。

黃意涵強調，花博在長達173天展期中，不只展現各式花卉植物的生命力，也呈現背後無數人努力的汗水，因為大家的參與，才讓花博變得更加精彩，也期盼花博的身影能永遠被記住，未來市府將持續深化花博生態保育及永續發展等共好精神，讓更多美好的事物持續在台中發生。

花博回顧影片可至「2018臺中世界花卉博覽會 Taichung World Flora Exposition」臉書粉絲專頁觀賞。

花博
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