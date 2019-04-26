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3、4月701件大型車吃罰單 彰化警方5月鎖定違規砂石車

2019-04-26 10:58聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣警察局為因應大型車超重、超載危及道路橋梁及用路人安全，3月及4月結合監理站組成聯合稽查小組做專案取締，並以西濱快速道路為重點，兩個月全縣共取締731件，5月稽查重點則轉到濁水溪沿線砂石車出入密集路段，警方呼籲駕駛人遵守交通規則，以免受罰。

縣警局交通隊指出，近來接獲不少民眾反映，指員集路等路段近來砂石車密集出入，有超速、超載、闖紅燈、逼車等情形，要求警方嚴格取締，以確保用路人安全，由於西濱快速道路3月及4月分在警方與監理站聯合稽查小組密集取締下，已有相當成果，五月執行重點轉到濁水溪沿岸等路段。

交通隊表示，大客車、大貨車及曳引車等大型車多為營業車輛，駕駛人最怕的是違規記點，依違規事由，如果點數超過規定，將面臨吊扣或吊銷駕照，會影響飯碗，因此結合監理站稽查取締， 遏止效果比較彰顯。

依交通隊統計，從去年到今年3月為止，彰化警方取締大型車違規案件共1743件，而去年同期則有1859件，其中今年3是402件，4月則有329件。

交通隊表示，警方會依各區交通情況、區域特性及季節因素擬定不同專案，結合分局加強執法，確保用路人安全。

彰化縣警局交通隊昨(25)日下午2時到6時配合芳苑分局，在芳苑鄉芳漢路段執行取締...
彰化縣警局交通隊昨(25)日下午2時到6時配合芳苑分局，在芳苑鄉芳漢路段執行取締大型貨(砂石)車勤務。照片／彰化縣警察局提供
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彰化縣警局交通隊昨(25)日下午2時到6時配合芳苑分局，在芳苑鄉芳漢路段執行取締...
彰化縣警局交通隊昨(25)日下午2時到6時配合芳苑分局，在芳苑鄉芳漢路段執行取締大型貨(砂石)車勤務。照片／彰化縣警察局提供
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監理站砂石駕照

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