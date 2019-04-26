台中花博落幕 144萬張花博卡何去何從？

2019-04-26 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中花博落幕後，原本刷花博卡半價優惠的公有停車場，好康也將在4月底結束。圖／台中市新聞局提供 分享 facebook 台中花博落幕後，尚未發出的144萬張的花博卡，目前已收藏在交通局倉庫內，也不再讓民眾到區公所申請。市府表示，仍在研究未來使用的新方向，可能轉作敬老卡、學生證或未來的捷運月票等，等到確定活化用途後，才會讓總價近6000萬元的花博卡重新再利用。

台中市交通局配合台中花博，刷花博卡公有停車場半價的優惠，也將在4月底結束，配合商家的優惠活動也陸續落幕，未來花博卡除了紀念價值，將不再具有實質優惠。

台中花博歷經前市長胡志強、林佳龍到現任市長盧秀燕，24日圓滿閉幕，不過相關爭議未解，不僅在議會掀起藍綠議員爭端，互控前朝與現任市府政策失當，還揚言要徹查相關弊端。議會國民黨團要求交通局，把剩下的花博卡搬到議會陳列，也引起討論。

台中市交通局表示，市府編列1.2億元採購300萬張花博卡，總共發出155萬餘張，剩下144萬多張花博卡，在議會展示後已搬到交通局倉庫存放，剩餘的花博卡總價近6000萬元，市府正在研擬使用方式，確認後將會活化利用。

交通局長葉昭甫說，144萬張花博卡都是有價票券，除了有花博圖案與字樣外，卡片就是可使用的電子票證，未來活化利用有幾個方向，交通局每年發給剛滿65歲長者的敬老愛心卡，或者配合教育局政策，轉作為電子票證學生證，都需要研究後再決議。