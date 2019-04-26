親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

改年號災情來了！日本企業瘋搶「它」避難

「共享寶馬」聲名大噪 3千輛棄車墳場揭血淋淋騙局

台中花博落幕 144萬張花博卡何去何從？

2019-04-26 10:56聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中花博落幕後，原本刷花博卡半價優惠的公有停車場，好康也將在4月底結束。圖／台中...
台中花博落幕後，原本刷花博卡半價優惠的公有停車場，好康也將在4月底結束。圖／台中市新聞局提供
分享
台中花博落幕後，尚未發出的144萬張的花博卡，目前已收藏在交通局倉庫內，也不再讓民眾到區公所申請。市府表示，仍在研究未來使用的新方向，可能轉作敬老卡、學生證或未來的捷運月票等，等到確定活化用途後，才會讓總價近6000萬元的花博卡重新再利用。

台中市交通局配合台中花博，刷花博卡公有停車場半價的優惠，也將在4月底結束，配合商家的優惠活動也陸續落幕，未來花博卡除了紀念價值，將不再具有實質優惠。

台中花博歷經前市長胡志強、林佳龍到現任市長盧秀燕，24日圓滿閉幕，不過相關爭議未解，不僅在議會掀起藍綠議員爭端，互控前朝與現任市府政策失當，還揚言要徹查相關弊端。議會國民黨團要求交通局，把剩下的花博卡搬到議會陳列，也引起討論。

台中市交通局表示，市府編列1.2億元採購300萬張花博卡，總共發出155萬餘張，剩下144萬多張花博卡，在議會展示後已搬到交通局倉庫存放，剩餘的花博卡總價近6000萬元，市府正在研擬使用方式，確認後將會活化利用。

交通局長葉昭甫說，144萬張花博卡都是有價票券，除了有花博圖案與字樣外，卡片就是可使用的電子票證，未來活化利用有幾個方向，交通局每年發給剛滿65歲長者的敬老愛心卡，或者配合教育局政策，轉作為電子票證學生證，都需要研究後再決議。

葉昭甫說，交通局與台中捷運公司研究，未來捷運通車後，花博卡可轉作為捷運月票或套票使用，不管何種新用途？花博卡面的資訊都需要再處理，若轉作敬老卡或學生證，都需要有相關資訊，該怎麼處理？市府仍在研究。

台中花博落幕後，尚未發出的144萬張花博卡在議會展示後，先收藏在交通局倉庫，等市...
台中花博落幕後，尚未發出的144萬張花博卡在議會展示後，先收藏在交通局倉庫，等市府確定未來的新用途後再進行利用。記者洪敬浤／攝影
分享

花博台中市

相關新聞

3、4月701件大型車吃罰單 彰化警方5月鎖定違規砂石車

2019-04-26 10:58

文化部贈台中州廳、路思義教堂「國定古蹟」證書

2019-04-26 10:35

台中「托育一條龍」8.5億追加預算 議會教委會爆口角

2019-04-25 23:37

母親節蛋糕大比拚 要好吃還要能拍照、上傳

2019-04-25 23:10

亡父難忘在台從醫 挪威設計師來埔里尋父足跡

2019-04-25 23:03

趕在雨季前 彰縣府改善舊趙甲排水下游淤積

2019-04-25 22:46

彰縣花600萬購2萬住警器 優先補助弱勢裝設

2019-04-25 22:44

備戰用電高峰期 台電邀南投用電400瓩大戶倡節電

2019-04-25 18:54

蔡其昌會勘海線4所學校工程總經費2.7億 教育部允諾

2019-04-25 15:04

「下半身緊貼」賴佳微控性騷 羅廷瑋：是我不舒服吧！

2019-04-25 11:40

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

「下半身緊貼」賴佳微控性騷 羅廷瑋：是我不舒服吧！

2019-04-25 11:40

台南議長跑票案風波 郭信良：新潮流別再打七傷拳

2019-04-25 17:22

連鎖超商、咖啡廳2600處騎樓禁菸 新北9月起開罰

2019-04-25 11:44

北海岸怎麼啦？垃圾夾雜海藻綿延20公里 漁船不敢出港

2019-04-25 12:32

有無罵「金門豬」成羅生門 綠金門黨部要陳玉珍說分明

2019-04-25 19:30

兒童遊戲人口「外流」？9成基隆孩童曾到外地特色公園

2019-04-25 16:16

感覺韓國瑜太陽剛 葉匡時：若溫柔點、高雄爭議會小點

2019-04-25 17:04

遭罵「金門豬」 陳玉珍：已跟立院要錄影比對是誰開罵

2019-04-25 21:05

影／苗栗縣府護航違法納骨塔？ 近30年納骨塔案重啟引爭議

2019-04-25 19:38

上萬人看過的「光影幻境」 桃園鐵玫瑰社區日100元體驗

2019-04-26 07:46

賞螢季負離子「森」呼吸 嘉義精選6條舒活古道

2019-04-26 08:25

影／發生規模6.9大地震怎麼辦 竹市災防演習獲總統肯定

2019-04-25 20:47

影／山藥蒜頭香菇雞湯什麼顏色 獲獎志工少女滿腦創意

2019-04-25 20:27

影／中華統促黨幫農漁民銷貨到大陸 第一個貨櫃今上路

2019-04-25 17:47

蓋過竹科百餘座廠辦 台商回流暐順營造再受益

2019-04-26 07:58

拚經濟 黃敏惠今宣布明年起調降房屋稅

2019-04-25 20:17

大古山野百合季周末登場 8萬野百合迎賓賞花看飛機起降

2019-04-25 20:37

甄珍訪韓國瑜李佳芬 愛心滿分無償擔任高雄公益大使

2019-04-25 23:31

竹市左岸滑板公園啟用 多元專業滑板設施刺激體驗

2019-04-25 12:44

林佳龍視查花東縱谷大道 大讚「以路就樹」環保思維

2019-04-25 19:38

蔡其昌會勘海線4所學校工程總經費2.7億 教育部允諾

2019-04-25 15:04

中市交大事故服務中心再升級 獨立區域新設備服務市民

2019-04-25 16:40

柯文哲南下雲林 有意跟進營養午餐吃有機蔬菜

2019-04-25 18:53

捨台北飲料店返郷務農 種花收入更勝以往

2019-04-26 07:42

影／他10年前拿回8顆木玫瑰種子 重振這個偏鄉社區

2019-04-26 09:16

桃園唯一使用國中校舍龍興非營利幼園 共享資源好處多

2019-04-25 17:23

柯文哲邀北農董座訪雲林 盼與青農對接推精緻農業

2019-04-25 13:45

北市空置64億資產？ 議員批柯文哲有何立場徵空屋稅

2019-04-25 17:26

模擬強震他喊「地震開始」 副市長、消防局長全趴下

2019-04-25 15:19

台南沿海種電台董座祕訪黃偉哲 黃要台電加強基層溝通

2019-04-25 21:49

縮短醫療差距 衛福部長：打造雲林為視訊醫療示範縣

2019-04-25 19:22

u故事／漁村長大沒新衣穿 何艷秋手作旗袍圓夢

2019-04-25 13:35

有洋蔥！3年「姑代母職」 一句母親節快樂讓她淚流

2019-04-25 16:13

暐順二代接手 傳承老董永續經營關懷弱勢

2019-04-26 08:17

改善五股淹水問題 成州國小進化有如保水大海綿

2019-04-25 20:54

備戰用電高峰期 台電邀南投用電400瓩大戶倡節電

2019-04-25 18:54

改善麥金路交通 林右昌：29日起左轉車要進迴轉道

2019-04-26 09:52

騎樓整平大不易 建物、住戶是關鍵

2019-04-25 16:15

改善商圈 台北市政府推東區NEXT計畫

2019-04-25 14:49

幫母親祈福 連10年辦活動香菇丸賣一送一

2019-04-26 08:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top