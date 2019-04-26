文化部贈台中州廳、路思義教堂「國定古蹟」證書

2019-04-26 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



文化部昨天正式公告，台中市「路思義教堂」、「台中州廳」從直轄市定古蹟升格成為國定古蹟，今天上午文資局長施國隆親自頒發「國定古蹟證書」給東海大學、台中市政府。

「路思義教堂」由美國路思義家族捐款興建，1963年落成，與基督教會透過創校興學、宣揚宗教思想的時代背景相關，見證了台灣歷經的美援時期以及二戰後冷戰對抗的歷程，對台灣的宗教史、政治史、教育史均具有重要意義。

教堂設計者之一的貝聿銘（I. M. Pei）是第一位獲得普立茲克獎（Pritzker Architecture Prize, 1983年）殊榮的美籍華裔建築師，路思義教堂是貝聿銘在亞洲的第一個作品。

「路思義教堂」從興建至今雖有歷次維修，但仍維持其原始形貌與空間形式，具高度真實性，是東海大學校園核心、精神象徵、集結場所的，教堂的空間體驗、結構系統、材質美感上皆已臻化境，融合傳統與現代的建築美學與設計思維。它也曾登上1957年3月號的《Architecture Forum》（建築論壇）、同年8月號的《Architectural Record》，是台灣建築設計界罕見，2014年又獲選為蓋提基金會全球十大卓越的現代建築作品之一。

百年歷史的「台中州廳」是探究台中市都市發展歷史變遷的重要依據，具有高度歷史、藝術及科學價值。日治期間，1990年（明治33年）公告全台第一份都市計畫《臺中市區改正圖》，新建州廳仍設在原市中心官署位置，由總督府技士森山松之助仿歐洲巴洛克式的華麗建築樣式設計，1912年（大正元年）開始逐第分年興建施工，至今周邊尚有清代考棚遺跡殘存。

文資局指出，台中州廳矗立於主要道路十字口，與台中市役所、台灣銀行、郵便局共構成台中州權力核心。日籍建築師森山松之助引入西方新古典主義的建築風格與裝飾藝術，在建築外觀上強調形式主義，內部裝飾上則講究華麗風範，將殖民地統治者威權需求，完全融入在建築表現中，對台灣近代建築之發展有極大影響。