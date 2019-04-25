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日職／王柏融第5打席連續第二安 火腿全力打破僵局

他們雖行動不便 職場上仍發光發熱

2019-04-25 21:21聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣長王惠美今天表揚410名績優模範勞工及10名身障模範勞工，模範勞工洪漢鵬擔任喜樂小兒麻痺關懷協會附設愛加倍工場生產組長，雖然自己行動不便，但身障並未成為他工作上的阻力，反而積極投入工作，也將原先的傳統印刷提升數位印刷技術，帶領庇護工場夥伴每每有亮眼評鑑成績，經常得獎。

彰化縣政府今天於花壇全國麗園大飯店舉辦勞動節模範勞工表揚大會暨職場安全健康週活動，王惠美也感謝縣內64萬餘名勞工朋友們的辛勤奉獻。

王惠美說，青壯年為社會的主要勞動力，縣府將青年就業與創業列為重要的施政方針，積極推動各項職業訓練、產學合作、職涯探索等就業服務，提升青年就創業能力，留住在地人才，107年彰化縣平均失業率3.6%，低於全國失業率3.7%，未來縣府會結合相關單位與公會及各界資源，繼續推動各項勞動政策以及相關福利措施，促進勞資和諧，共創雙贏。

王惠美說，縣府為協助失業者提升或培養其專業技能，今年也規畫了48班職業訓練課程，包含職前訓練15班、身障者職訓專班7班，及為因應人口高齡化照顧服務員之需求，開辦照顧服務員訓練班26班，共計1400個訓練名額，希望勞工朋友們都能有很好的工作機會。

接受表揚的模範勞工洪漢鵬除了工作表現讓人讚賞，他更成立極限輪椅舞蹈團擔任輪椅舞者，受邀至全台各地表演，讓生命充滿熱力。

模範勞工周雅旼服務於鹿港基督教醫院，任職已17年，取得教育部講師及職能治療臨床講師資格，更跨領域培訓長照人員，於人才培育不遺餘力，並提升醫療在地服務。

彰化縣長王惠美今天表揚績優模範勞工及身障模範勞工。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天表揚績優模範勞工及身障模範勞工。記者林宛諭／攝影
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王惠美身障者

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