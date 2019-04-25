備戰用電高峰期 台電邀南投用電400瓩大戶倡節電

2019-04-25 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



近年受全球暖化影響，各地屢傳高溫，台灣去年5月就出現極端高溫，整體供電瀕臨限電警戒線；台電今年提早因應，今邀集南投縣逾400瓩用電大戶座談，盼透過設置診斷用電設備、尖峰減免電費等機制，提升節電效益。

台電南投區營業處指出，南投縣特高壓和高壓大用戶數僅全縣總戶數的0.2%，但用電度數卻占全縣的45%，電費收益則高達6成，除針對用電大戶提升供電品質外，更要提供誘因引導大用戶減少用電，節能省電成效也才較一般用戶更顯著。

台電南投區處長黃美蓮說，近年積極推動需量反應負載管理、需量競價等措施，鼓勵工商大戶透過製程調整等方是善用離峰電力，再開放用出價競標，讓用戶申請且自主報價，把尖峰負載時所節約抑低的電量回賣給台電，達到扣減電費目的。

今同時找來能源技術服務（ESCO）專家提供且指導節電技術和診斷改善，台灣綠色生產力基金會工程師林育群說，過去無法承諾節能成效，但現在已能針對全場設備用電，著手評估改善，且導入有節能績效的設施，由協力商協助裝設。

台灣銅箔公司工務副理許耿發則說，透過座談瞭解鼓勵節電措施，公司因此參與需量競價措施，也靠產量調節盡量降低系統高載其用電，也配合參考或執行台電專員或能源廠商節能方案，每年電費節省數十萬元不等，對不少業者是不小誘因。