親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陳菊愛將趙嘉寶遭通緝 逃5年多今墾丁落網

日職／宋家豪未對上王柏融卻挨本季首轟 火腿4:2逆轉

備戰用電高峰期 台電邀南投用電400瓩大戶倡節電

2019-04-25 18:54聯合報 記者賴香珊╱即時報導

近年受全球暖化影響，各地屢傳高溫，台灣去年5月就出現極端高溫，整體供電瀕臨限電警戒線；台電今年提早因應，今邀集南投縣逾400瓩用電大戶座談，盼透過設置診斷用電設備、尖峰減免電費等機制，提升節電效益。

台電南投區營業處指出，南投縣特高壓和高壓大用戶數僅全縣總戶數的0.2%，但用電度數卻占全縣的45%，電費收益則高達6成，除針對用電大戶提升供電品質外，更要提供誘因引導大用戶減少用電，節能省電成效也才較一般用戶更顯著。

台電南投區處長黃美蓮說，近年積極推動需量反應負載管理、需量競價等措施，鼓勵工商大戶透過製程調整等方是善用離峰電力，再開放用出價競標，讓用戶申請且自主報價，把尖峰負載時所節約抑低的電量回賣給台電，達到扣減電費目的。

今同時找來能源技術服務（ESCO）專家提供且指導節電技術和診斷改善，台灣綠色生產力基金會工程師林育群說，過去無法承諾節能成效，但現在已能針對全場設備用電，著手評估改善，且導入有節能績效的設施，由協力商協助裝設。

台灣銅箔公司工務副理許耿發則說，透過座談瞭解鼓勵節電措施，公司因此參與需量競價措施，也靠產量調節盡量降低系統高載其用電，也配合參考或執行台電專員或能源廠商節能方案，每年電費節省數十萬元不等，對不少業者是不小誘因。

台電南投區營業處表示，透過座談宣導尖峰減免電費、推廣診斷用電設備等鼓勵用電大戶投入節能省費行列，更「接地氣」安排專員直接面對面服務工商用戶，即時處理反映意見、建議事項或申請用電事項，加速推動且完成節電等作業事宜。

氣候逐漸炎熱，又快到限電高峰期，台電宣導節電，也強化診斷用電設備、電力維護等作業...
氣候逐漸炎熱，又快到限電高峰期，台電宣導節電，也強化診斷用電設備、電力維護等作業。記者賴香珊／攝影
分享
台電今邀集南投縣用電大戶座談，盼透過設置診斷用電設備、尖峰減免電費等機制，提升節...
台電今邀集南投縣用電大戶座談，盼透過設置診斷用電設備、尖峰減免電費等機制，提升節電效益。記者賴香珊／攝影
分享
氣候逐漸炎熱，又快到限電高峰期，台電宣導節電，也強化診斷用電設備、電力維護等作業...
氣候逐漸炎熱，又快到限電高峰期，台電宣導節電，也強化診斷用電設備、電力維護等作業。記者賴香珊／翻攝
分享
氣候逐漸炎熱，又快到限電高峰期，台電宣導節電，也強化診斷用電設備、電力維護等作業...
氣候逐漸炎熱，又快到限電高峰期，台電宣導節電，也強化診斷用電設備、電力維護等作業。記者賴香珊／翻攝
分享
台電今邀集南投縣用電大戶座談，盼透過設置診斷用電設備、尖峰減免電費等機制，提升節...
台電今邀集南投縣用電大戶座談，盼透過設置診斷用電設備、尖峰減免電費等機制，提升節電效益。記者賴香珊／攝影
分享

台電節電高溫

相關新聞

蔡其昌會勘海線4所學校工程總經費2.7億 教育部允諾

2019-04-25 15:04

「下半身緊貼」賴佳微控性騷 羅廷瑋：是我不舒服吧！

2019-04-25 11:40

中央地方不同調 台中「山海環線」再卡關

2019-04-24 23:24

看好風電未來 國外業者與中市交流

2019-04-24 23:22

老人車禍死亡比率高 彰化4月4死

2019-04-24 23:16

南投新泰宜醫院財務疑遭掏空停業 員工2個月沒領薪

2019-04-24 23:09

仁愛青梅、中寮煙燻 南投「三酸產業」跨鄉鎮合作

2019-04-24 23:05

興大研究證實…四季春含茶飢素 保健養生抗老化

2019-04-24 23:01

花博卡144萬張滯銷 盧秀燕：設法解決

2019-04-24 22:54

台中花博閉幕 虧損責任藍綠互嗆

2019-04-24 22:53

國姓龍興吊橋遭淘空 農民憂危及安全恐釀災

2019-04-24 22:41

花博虧損逾12億 中市研擬活用花博卡

2019-04-24 20:02

看好風電未來 中市府與歐洲在台商務協會座談

2019-04-24 18:38

中市社會局長李允傑 議會質詢「去找周公」

2019-04-24 16:55

中市議會花博究責推擠 女議員控被性騷擾

2019-04-24 15:56

影／花博閉幕日火花四射 台中市議會藍綠互嗆龍燕道歉

2019-04-24 15:18

山海環線大變動？中市：依規定補報告哪來「重大變動」

2019-04-24 14:27

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

金門全島大停電 3萬多戶民眾受影響

2019-04-25 10:48

「下半身緊貼」賴佳微控性騷 羅廷瑋：是我不舒服吧！

2019-04-25 11:40

「原來雨滴是從天上來」一張圖戳中新竹人心聲

2019-04-24 20:14

花博虧損逾12億 中市研擬活用花博卡

2019-04-24 20:02

電扶梯「右站左行」容易壞？ 北捷：不影響

2019-04-24 20:44

神奇巧合！港口宮建築中軸線延伸 連上大陸湄洲媽祖廟

2019-04-24 20:13

北海岸怎麼啦？垃圾夾雜海藻綿延20公里 漁船不敢出港

2019-04-25 12:32

重現聖薩爾瓦多城 基隆和平島再考古 揭400年前之謎

2019-04-24 23:33

連鎖超商、咖啡廳2600處騎樓禁菸 新北9月起開罰

2019-04-25 11:44

台南議長跑票案風波 郭信良：新潮流別再打七傷拳

2019-04-25 17:22

感覺韓國瑜太陽剛 葉匡時：若溫柔點、高雄爭議會小點

2019-04-25 17:04

萬里核二至金山沿海大量垃圾漂浮 漁民：開船都難

2019-04-24 21:34

兒童遊戲人口「外流」？9成基隆孩童曾到外地特色公園

2019-04-25 16:16

華興橋嘉縣段增人行道 地方怒：交通危機更嚴重

2019-04-25 10:28

晨霧鎖金門多架次班機取消 怨聲連連

2019-04-24 23:25

中央地方不同調 台中「山海環線」再卡關

2019-04-24 23:24

紓解汐止交通夢靨 李永萍推火車納入1280月票優惠

2019-04-25 11:08

影／台南鳳梨節夜間會場較陰森 志工發起捐借舊燈飾

2019-04-25 10:30

嘉義要招考國小教師了

2019-04-24 23:48

竹市左岸滑板公園啟用 多元專業滑板設施刺激體驗

2019-04-25 12:44

國姓龍興吊橋遭淘空 農民憂危及安全恐釀災

2019-04-24 22:41

通行安全第一 新莊龍鳳陸橋決議不拆

2019-04-24 21:24

不滿八大行業違規營業 柯嗆：我下班繞去看看

2019-04-24 23:45

桃市電動機車補助拖7、8個月 民怨「看得到吃不到」

2019-04-24 22:21

等待多年 終有機會回嘉任教

2019-04-24 23:47

蔡其昌會勘海線4所學校工程總經費2.7億 教育部允諾

2019-04-25 15:04

花博卡144萬張滯銷 盧秀燕：設法解決

2019-04-24 22:54

中市交大事故服務中心再升級 獨立區域新設備服務市民

2019-04-25 16:40

台中花博閉幕 虧損責任藍綠互嗆

2019-04-24 22:53

興大研究證實…四季春含茶飢素 保健養生抗老化

2019-04-24 23:01

蘆竹中山綠廊明早啟用 送400份早餐歡迎民眾出席

2019-04-24 20:46

在地小吃魅力無法擋 東港小琉球美食報名秒殺

2019-04-24 20:11

汐止水道橋有九十年 地方盼列古蹟保存

2019-04-24 21:25

宜5線山腳道路尚德段 通樂

2019-04-24 23:49

模擬強震他喊「地震開始」 副市長、消防局長全趴下

2019-04-25 15:19

和平島考古／荷、西2國南北建城 搶台灣資源

2019-04-24 23:49

台東金針山翻車 2人受傷送醫

2019-04-25 09:19

影／中華統促黨幫農漁民銷貨到大陸 第一個貨櫃今上路

2019-04-25 17:47

氣爆善款造裝置藝術 議員質疑

2019-04-24 23:31

法不鬆綁…社區小旅行只能「體驗」

2019-04-24 22:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top