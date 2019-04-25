紅樹林陸化塞芳苑排水道 彰縣府清淤防西南角淹水

2019-04-25 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣舊趙甲排水為芳苑鄉內重點排水幹線，但因下游出海口屬感潮段，加上紅樹林陸化嚴重，道內土方淤積長滿海茄苳，縣府投注700萬元經費辦理舊趙甲排水清淤維護工程，整體工程可望於今年10月底前完工，縣長王惠美今天視察，希望在雨季來臨前完成初步疏濬。

彰化縣區域排水218條為全國最多，尤其西南角地區數量眾多，舊趙甲排水地方俗稱後港溪，總長9.7 公里，從二林鎮流經芳苑鄉後出流台灣海峽，縣府水資處前兩年陸續對中、上游清淤，目前接續清理下游出海口，也針對王功橋下淤塞瓶頸段及村內排水出口前加強清理，這次工程預計清除土方2萬2000立方公尺及面積達8萬平方公尺的海茄苳。

芳苑鄉長洪和炉指出，舊趙甲溪出海口時常有汙泥淤積，如果不定時清除，只要下大雨，大雨一來就要煩惱王功街道淹水。

王惠美說， 舊趙甲排水雜草遍布叢生幾乎看不到水面，若有人不小心落水也不便搜救，應儘速處理，縣府預計在3個月內完成一公里多的清淤，改善排水狀況。