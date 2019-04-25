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紅樹林陸化塞芳苑排水道 彰縣府清淤防西南角淹水

2019-04-25 17:53聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣舊趙甲排水為芳苑鄉內重點排水幹線，但因下游出海口屬感潮段，加上紅樹林陸化嚴重，道內土方淤積長滿海茄苳，縣府投注700萬元經費辦理舊趙甲排水清淤維護工程，整體工程可望於今年10月底前完工，縣長王惠美今天視察，希望在雨季來臨前完成初步疏濬。

彰化縣區域排水218條為全國最多，尤其西南角地區數量眾多，舊趙甲排水地方俗稱後港溪，總長9.7 公里，從二林鎮流經芳苑鄉後出流台灣海峽，縣府水資處前兩年陸續對中、上游清淤，目前接續清理下游出海口，也針對王功橋下淤塞瓶頸段及村內排水出口前加強清理，這次工程預計清除土方2萬2000立方公尺及面積達8萬平方公尺的海茄苳。

芳苑鄉長洪和炉指出，舊趙甲溪出海口時常有汙泥淤積，如果不定時清除，只要下大雨，大雨一來就要煩惱王功街道淹水

王惠美說， 舊趙甲排水雜草遍布叢生幾乎看不到水面，若有人不小心落水也不便搜救，應儘速處理，縣府預計在3個月內完成一公里多的清淤，改善排水狀況。

為避免彰化西南沿海民眾受淹水之苦，近期將投注1200萬元改善排水防洪，水資處計畫針對二林鎮內的二林溪排水清疏及施做永興排水做護岸工程，並將二林溪排水提報前瞻計畫，期望爭取經費，營造堤岸及附近景觀。

彰化縣長王惠美與民意代表今天視察永興排水。記者林敬家／攝影
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彰化縣長王惠美到芳苑聽取民意，將改善舊趙甲排水下游淤積狀況。記者林敬家／攝影
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彰化縣長王惠美雨季前提前因應，現勘芳苑王功二林、易淹水地區。記者林敬家／攝影
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王惠美淹水

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