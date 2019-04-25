台中大肚「椰奶屋」開幕 特聘在地人照顧爺奶

2019-04-25 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市大肚區第1家小規模、多機能的「椰奶屋」長照機構上午在台中市副市長楊瓊瓔帶著父母，與一群社區阿公、阿媽的熱情參與下熱鬧開幕。楊瓊瓔說，台中市老人占總人口的12%，約33萬人口，政府會持續結合民間力量在各地設置長照機構照顧老人家，提供老人家完善的長照服務。

全成基金會在大肚區設置的椰奶屋長照機構設在活動中心2樓，楊瓊瓔特別指出，因為老人許多膝關節不好，因此為了讓老人家有電梯搭乘，還籌設近2年才完工。

楊瓊瓔也特別感謝全成基金會董事長聶玉美，讓椰奶屋的照顧服務員特別遴選在地人士擔任，以拉近與照顧者距離，例如89歲的戴阿嬤原本白天獨自在家，去年初參加全成龍井多元照顧服務中心長照後，變得很開朗，她的62歲兒子感受媽媽獲得適當的照顧後，去年底也參加全成照顧服務培訓班，成為照服員，未來將成為椰奶屋的照顧生力軍。

開幕典禮邀請70歲的街頭藝人演奏，還有魔術表演等，與老人同歡，楊瓊瓔也與社區老人共同為懷舊穀倉貼上象徵幸福滿滿、五穀豐收的大「滿」字，並與老人家在3D錦鯉池塘邊，一起享受垂釣樂趣，現場歡笑聲不斷。