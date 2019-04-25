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蔡其昌會勘海線4所學校工程總經費2.7億 教育部允諾

2019-04-25 15:04聯合報 記者游振昇╱即時報導

立法院副院長蔡其昌今天邀集教育部國教署署長彭富源、台中市政府教育局副局長劉火欽、台中市議員楊典忠、施志昌及各里里長等針對台中市永寧國小、大德國小、三田國小、大甲國中等4所學校教育設施進行會勘，總經費超過2億7000萬元，獲教育部高度共識，允諾協助4四所學校環境設備改善計畫。

梧棲永寧國小校齡超過90年，蔡其昌與會勘人員先前爭取經費，編列4300萬預算重建活動中心，預計2020年完工，今天會勘工程進度，同時爭取活動中心內部裝修及景觀工程預算約950萬元，獲教育部首肯將編列預算補助。

梧棲大德國小，師生人數多達上千人，校內專科教室不足且無大型室內場域，今天提出多功能活動中心新建工程計畫，總經費7500萬元，獲教育部同意補助規劃設計費用改善學校困境。

清水三田國小是百年老校，校內數座遊戲設施使用超過20年，雖設備老舊仍屬堪用，然而部分鋼管部件，因受環境潮濕影響已有鏽蝕及安全地墊硬化情形，急須汰舊換新，教育部允諾補助200萬元費用更新。

大甲國中手球運動是該校體育特色之一，從1973年至今多次榮獲全國之冠，培育多位國家選手，今天提出活動育樂中心改建工程計畫，總經費1億9000萬元，分3年計畫。將提升校園體育項目優質使用環境，同時增強社區便民使用，獲教育部同意補助初期規劃設計費用。

蔡其昌表示，教育的投資必須放眼未來，希望各學校相關的計畫皆能如期來進行，讓孩子們有一個安全舒適的空間，品質不斷提升的教育環境，是所有人的共識。

立法院副院長蔡其昌等人今天討論台中市大德國小新建活動中心工程計畫。記者游振昇／攝...
立法院副院長蔡其昌等人今天討論台中市大德國小新建活動中心工程計畫。記者游振昇／攝影
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教育部台中市蔡其昌

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