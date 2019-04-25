蔡其昌會勘海線4所學校工程總經費2.7億 教育部允諾

2019-04-25 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



立法院副院長蔡其昌今天邀集教育部國教署署長彭富源、台中市政府教育局副局長劉火欽、台中市議員楊典忠、施志昌及各里里長等針對台中市永寧國小、大德國小、三田國小、大甲國中等4所學校教育設施進行會勘，總經費超過2億7000萬元，獲教育部高度共識，允諾協助4四所學校環境設備改善計畫。

梧棲永寧國小校齡超過90年，蔡其昌與會勘人員先前爭取經費，編列4300萬預算重建活動中心，預計2020年完工，今天會勘工程進度，同時爭取活動中心內部裝修及景觀工程預算約950萬元，獲教育部首肯將編列預算補助。

梧棲大德國小，師生人數多達上千人，校內專科教室不足且無大型室內場域，今天提出多功能活動中心新建工程計畫，總經費7500萬元，獲教育部同意補助規劃設計費用改善學校困境。

清水三田國小是百年老校，校內數座遊戲設施使用超過20年，雖設備老舊仍屬堪用，然而部分鋼管部件，因受環境潮濕影響已有鏽蝕及安全地墊硬化情形，急須汰舊換新，教育部允諾補助200萬元費用更新。

大甲國中手球運動是該校體育特色之一，從1973年至今多次榮獲全國之冠，培育多位國家選手，今天提出活動育樂中心改建工程計畫，總經費1億9000萬元，分3年計畫。將提升校園體育項目優質使用環境，同時增強社區便民使用，獲教育部同意補助初期規劃設計費用。