台中真空鍍金工廠火警 無人受困 消防全力滅火中

2019-04-25 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市北屯區一家真空鍍金工廠驚傳失火，台中市消防局指出，今天中午12時許，這家真空工廠進行施工，不明原因竄出火苗，目前員工已到安全區域避難，無人受困，消防人員全力布置水線滅火。

這起火警發生在北屯區一家真空鍍金工廠，消防局派遣第八大隊、北屯、文昌、頭家厝、大誠、四平及東山等分隊前往，並由副大隊長柯進福現場指揮，目前工廠人員已全面撤離至安全區域，無人受困。

據了解，該家工廠負責塑膠、金屬、磁器與其他零件鍍金，各種工藝品加工鍍金等業務。消防隊目前全力佈水線滅火，詳細起火原因尚待消防局火調科釐清。