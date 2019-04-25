中市椰奶屋長照機構啟用 讓資源深入社區

2019-04-25 13:06 中央社 台中25日電



台中市全成社會福利基金會在大肚區設立椰奶屋長照機構，今天落成啟用，台中市副市長楊瓊瓔說，政府應要照顧長輩，透過社區內的多元式長照機構，讓更多長輩可享受到長照資源。

位於台中市大肚區的椰奶屋長照機構，由原先當地的永順里活動中心改造，面積逾120坪，服務項目為長照2.0中的小規模多機能服務，主要配合長照服務對象的需求，提供日間照顧、臨時住宿或到家中提供身體與日常生活照顧、家事服務及其他多元服務。

椰奶屋長照機構今天舉辦啟用活動，邀請楊瓊瓔與當地民意代表等人見證，楊瓊瓔也參觀機構內的住宿、多功能教室與懷舊彩繪牆等設施，並與長輩一同在3D錦鯉池拿起釣竿垂釣，最後在懷舊穀倉彩繪牆貼上滿字，象徵幸福滿滿、五穀豐收。

基金會主任郭姿秀受訪表示，基金會除在市區設有居家式長照機構、社區式長照機構與社區據點巷弄站等服務，去年起在龍井區設置多元式長照機構，原以為會因長輩排斥等因素，使服務名額招不滿，沒想到透過長輩們的推薦與肯定很快就額滿，顯示偏遠地區對多元式長照機構的資源需求。

郭姿秀指出，多元式長照機構提供「客製化、個別化」的照顧，家中長輩即使白天不去服務中心，也會有了解長輩習性的照顧服務員到家中關懷服務，如果家屬有臨時外出或託顧需要，也可將長輩送到服務中心，獲得夜間住宿服務。

楊瓊瓔說，政府理當要照顧長輩，透過社區內的多元式長照機構，讓更多長輩可以享受到長照資源，此外，大肚椰奶屋長照服務機構遴選在地人擔任照顧服務員，透過照顧服務人力的培植，拉近照顧者與被照顧者間的距離，也讓服務更具可近性。