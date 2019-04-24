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國姓龍興吊橋遭淘空 農民憂危及安全恐釀災

2019-04-24 22:41聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣國姓鄉龍興吊橋一帶因野溪長期沖刷，不僅聯外道路遭侵蝕崩塌，連吊橋橋台碼頭地基也裸露掏空，鄉長丘埔生與鄉公所人員，今會同縣議員葉仁創等人勘察，規畫先埋設鋼軌樁和灌漿填補搶救，以避免災害繼續擴大。

國姓鄉公所指出，鄉內國姓村北港溪對岸山區交通不便，國姓、乾溝、大旗3村落居民多仰賴位在交界處的龍興吊橋出入，而因山區約有逾60公頃竹林或果園，該吊橋也是農民運送作物和往返要道，但從10年前水患整修後就不曾再整建過。

而因北港溪對岸山區野溪久未整治，每逢雨季，水患、湍流混雜土石等災害頻繁，且經常沖刷改道，造成緊鄰北港溪側農路多處因侵蝕崩塌，龍興吊橋橋台地基則出現淘空裸露，恐有倒塌之虞，農民憂心吊橋若倒塌斷裂將嚴重影響當地交通。

「沒了吊橋，得多繞2小時山路。」當地林姓農民說，沒了橋就得繞山路才能道國姓村，但山路狹窄且路況差，貨車不能走，作物收成運輸只能靠機車或人力搬運，不管是成本或人力，農民都吃不消，農園可能因此被迫荒廢，生計也受影響。

國姓鄉長丘埔生和議員葉仁創今天前往會勘，丘表示，龍興吊橋橋台下方已有明顯沖蝕溝，雨水不斷恐向下沖刷掏空，已責成工務課先灌漿填補沖刷掏空處，針對農路崩塌路段打鋼軌樁穩定邊坡，加強周邊排水，避免土石持續流失。

但丘也提到，目前規畫施作的搶修工程治標不治本，要完全改善則須進行大範圍坡地排水整治，唯野溪整治範圍大，且所費不貲，公所與縣府恐無力負擔；對此，葉仁創表示，將接洽縣籍立委向農委會水土保持局爭取經費，盼由中央協助整治。

南投縣國姓鄉龍興吊橋因野溪長期沖刷，聯外道路遭侵蝕崩塌，連吊橋橋台地基也裸露掏空...
南投縣國姓鄉龍興吊橋因野溪長期沖刷，聯外道路遭侵蝕崩塌，連吊橋橋台地基也裸露掏空。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓鄉龍興吊橋因野溪長期沖刷，聯外道路遭侵蝕崩塌，連吊橋橋台地基也裸露掏空...
南投縣國姓鄉龍興吊橋因野溪長期沖刷，聯外道路遭侵蝕崩塌，連吊橋橋台地基也裸露掏空。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓鄉龍興吊橋因野溪長期沖刷，聯外道路遭侵蝕崩塌，連吊橋橋台地基也裸露掏空...
南投縣國姓鄉龍興吊橋因野溪長期沖刷，聯外道路遭侵蝕崩塌，連吊橋橋台地基也裸露掏空。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓鄉龍興吊橋因野溪長期沖刷，聯外道路遭侵蝕崩塌，連吊橋橋台地基也裸露掏空...
南投縣國姓鄉龍興吊橋因野溪長期沖刷，聯外道路遭侵蝕崩塌，連吊橋橋台地基也裸露掏空。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓鄉長丘埔生（左）昨赴龍興吊橋瞭解沖刷淘空現況，同時聽取地方民眾意見。記...
南投縣國姓鄉長丘埔生（左）昨赴龍興吊橋瞭解沖刷淘空現況，同時聽取地方民眾意見。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓鄉龍興吊橋因野溪長期沖刷，聯外道路遭侵蝕崩塌，連吊橋橋台地基也裸露掏空...
南投縣國姓鄉龍興吊橋因野溪長期沖刷，聯外道路遭侵蝕崩塌，連吊橋橋台地基也裸露掏空。記者賴香珊／攝影
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