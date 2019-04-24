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花博虧損逾12億 中市研擬活用花博卡

2019-04-24 20:02中央社 台中24日電

台中市長盧秀燕。 聯合報系資料照／記者洪敬浤攝影
台中市長盧秀燕。 聯合報系資料照／記者洪敬浤攝影
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台中花博今天閉幕，目前餘剩144萬張的花博卡，台中市長盧秀燕表示，將集思廣益活化運用剩下的花博卡，交通局長葉昭甫表示，未來研擬用在敬老愛心卡、學生卡等用途。

台中花博今天上午舉辦閉幕典禮，台中市議會下午舉行定期會，進行「台中世界花卉博覽會預算及執行專案報告」，多名市議員關心台中花博虧損狀況，以及花博卡、各花博園區後續使用。

台中世界花卉博覽會共分豐原、后里、外埔園區，自民國107年11月3日開幕，展出至今天108年4月24日，累計入園724萬6680人次。

市府主計處初步統計，台中花博營虧約新台幣12億多元，民進黨市議員認為是市府免費入園政策導致，國民黨市議員則指出前市府票務契約內容和預算歲入浮編，以及300萬張花博卡一次免費。

國民黨市議員黃馨慧表示，前朝以「免費欣賞一次」為理由，耗費公帑、製作300萬張花博卡，強調連新生兒都有一張，截至花博閉幕仍剩餘144萬餘張。

民進黨市議員何敏誠指出，台中花博開幕時，民眾爭相申辦花博卡，未料，盧市府推出免費政策後，導致民眾申辦意願降低，造成遊園品質低落，參觀人數減少，怎能將花博卡剩餘的損失怪罪前朝。

針對剩餘的花博卡，盧秀燕表示，市府在符合民意的前提下，不涉及個資外洩，將花博卡簡化成更簡單的卡。

葉昭甫指出，目前市府研議將其轉化為台中市敬老愛心卡、員工識別證、學生證、借書證、台中捷運通勤票或門禁通行管理等使用。

花博台中市

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