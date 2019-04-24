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員中新風雨球場啟用 13年前報拆的舊球場功成身退

2019-04-24 19:25聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣員林國中終於有了新的、安全的風雨球場，今天啟用，學生很開心的在可以遮風避雨的球場打籃球。縣長王惠美說，員林國中後續還有兩項校園大工程，縣府會全力支持，讓師生早日擁有完善又安全的教學環境。

新的風雨球場有2個籃球場，總經費1398萬多元，教育體育署補助520萬元，縣府編列878萬多元。

校長賴良助說，學校現有風雨球場老舊、鏽蝕，早在2006年推動校園重建計畫時，學校呈報教育處報廢拆除，也獲得縣議會同意；因體育教學、各項學習活動及體育代表隊訓練的需求，經鑑定暫時安全問題，舊風雨球場繼續使用至今。

舊風雨球場附近有1棟三層樓、共24間教室的教學大樓，屋齡超過30年，早列為危險教室並長期閒置，學校已發包，將在暑假拆除。賴良助說「新風雨球場啟用後，舊風雨球場也將拆除，連同西棟教學大樓的土地，學校將爭取經費興建體育館。」

學校還有「社區多元學習中心」工程計畫，縣府和學校已爭取到政府的前瞻計畫補助4100萬元，仍不足800萬元。王惠美說，希望學校和家長會也幫忙募款，縣府願以1比1方式對等補助。

王惠美說，員林國中新建風雨球場，新建球場設施多元，將體育與藝術融合，未來學生上課時能避免日曬雨淋，有更好的運動空間，未來也能與地方結合，讓學校與社區共享相關設施。

「我還沒從政前，曾在國中任教，所以對教育非常關心。」王惠美說，未來縣府在推動教育除了才藝培養，也會持續加強英文教育；另外在校園推動人工智慧AI，預計未來將彰化縣學校融入人工智慧AI教學，讓孩子快樂學習，並與國際接軌，走在時代前端。

運動員出身的員林市長游振雄說，新建的風雨球場「麻雀雖小五臟俱全」，可供籃球、排球、羽球、網球等多種球類使用；員林國中的體育真的很棒，不管在拳擊、排球、羽球等運動都非常突出，他也期望學校早日有新的體育館。

員林國中新風雨球場今天舉行啟用典禮，王惠美、游振雄，員林國中家長會長詹文錦、輔導會長涂宥妗及地方民意代表參加。

員林國中新風雨球場工程經費1398萬多元，今天縣長王惠美（中）主持剪綵啟用典禮。...
員林國中新風雨球場工程經費1398萬多元，今天縣長王惠美（中）主持剪綵啟用典禮。記者何烱榮／攝影
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員林國中西棟教學大樓早列為危險教室，長期閒置，學校準備在暑假拆除。記者何烱榮／攝...
員林國中西棟教學大樓早列為危險教室，長期閒置，學校準備在暑假拆除。記者何烱榮／攝影
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員林國中新風雨球場完成，學生開心在可遮風避雨的球場打球。記者何烱榮／攝影
員林國中新風雨球場完成，學生開心在可遮風避雨的球場打球。記者何烱榮／攝影
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員林國中新風雨球場工程經費1398萬多元，今天啟用。記者何烱榮／攝影
員林國中新風雨球場工程經費1398萬多元，今天啟用。記者何烱榮／攝影
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體育王惠美

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