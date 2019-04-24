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看好風電未來 中市府與歐洲在台商務協會座談

2019-04-24 18:38聯合報 記者黃寅╱即時報導

看好台灣中部具備良好風場，有發展離岸風力發電潛力，台中市政府今與歐洲在台商務協會舉辦「城市首長與全球領袖圓桌會議」，邀請國外風電業者，針對再生能源產業、能源政策、發展區域經濟及創造工作機會等進行討論。

副市長楊瓊瓔與顧問李月娥、彰化縣議員賴清美與歐洲商會理事長Giuseppe Izzo、全球風能理事會執行長Ben Backwell以及多位風電業者互動，並交換推動綠能發展經驗。

楊瓊瓔感謝歐洲在台商務協會為了台灣環境的努力，歡迎各國人才來台中。，而離岸風力發電的開發，將帶動台中的經濟、創造就業機會、減少空汙問題，符合市長盧秀燕「前店、後廠、自由港」的「台中富市3」政策。

她說，台灣中部具備良好風場，離岸風力發電也是中部各縣市所關心的話題，市府將持續落實中彰投苗區域治理，以台中為出發點，跨域整合海線資源，希望各縣市一起為這片土地努力。

歐洲商會理事長Giuseppe Izzo說，風力發電可以確保能源充沛、空新清新和民眾的健康，台灣是世界優良風場之一，而且再生能源法修正案日前通過，地方政府有更大的權限可以推動屬於綠能的風電，而風電也可以為台中帶來新的企業和工作。

球風能理事會執行長Ben Backwell也認為，他十分樂見台灣大力推動風電，目前很多國家都在積極推動，且因為風電價格和成本都已愈來愈低，未來有助減少化學燃料的使用，有助於台發展出更好的軟實力並符合巴黎協議，提高人民的幸福指數。

經發局表示，全球18個最佳風場中，就有16個在台灣臨海，行政院也指示將台中港規劃為離岸風電產業專區，包括打造零組件的製造、加工及研發據點，打造國內最大的離岸風電產業聚落，創造商機與就業機會。目前市府在推動風力發電政策上，已設置陸域風機59座，每年發電量可達2.89億度，供應約77,889戶一年家庭用電，也可減少15.3萬公噸以上的碳排量。

經發局指出，陸域風場開發逐漸飽和，而海域擁有豐富的風能，極具開發潛力，未來將配合中央政策，積極發展離岸風力發電，並與台港務公司台中分公司合作，將台中港發展為離岸風電產業園區。

台中市副市長楊瓊瓔（中）感謝歐洲在台商務協會為了台灣環境的努力，歡迎各國人才來台...
台中市副市長楊瓊瓔（中）感謝歐洲在台商務協會為了台灣環境的努力，歡迎各國人才來台中。記者黃寅／攝影
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台中市政府今與歐洲在台商務協會舉辦「城市首長與全球領袖圓桌會議」，邀請國外風電業...
台中市政府今與歐洲在台商務協會舉辦「城市首長與全球領袖圓桌會議」，邀請國外風電業者，針對再生能源產業、能源政策、發展區域經濟及創造工作機會等進行討論，記者黃寅／攝影
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台商再生能源楊瓊瓔

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