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英美在台代表拜會盧秀燕 盼與中市交流合作

2019-04-24 19:06中央社 台中24日電

台中市長盧秀燕今天分別接待到訪的英國在台辦事處代表唐凱琳、美國在台協會處長酈英傑，她除介紹台中的城市發展現況，還說，希望讓兩國辦事處更了解台中。

英國在台辦事處代表唐凱琳（CatherineNettleton）、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）先後拜會盧秀燕，針對參與國際組識、能源轉型政策、商業發展、環保食安及城市交流等議題進行交流。

唐凱琳表示，多年前擔任外交官生涯的第一年就曾來台學習，對台灣印象十分深刻，台灣有許多留學生到英國留學，雙方在商業、經濟、文化、教育等領域都有密切的交流與合作。台中的創新產業、精密機械產業發展十分成功，如有台中企業想尋找國際上的夥伴，很樂意媒合與協助。

盧秀燕稍晚也會晤酈英傑與AIT政治、經濟組等官員，由於今年是AIT在台成立40週年，酈英傑特別致贈專屬紀念品給盧秀燕，盧秀燕則回贈湖心亭漆盤及梨煙筆，希望增進雙方情誼。

酈英傑表示，這是他第3次來台工作，1978年自己曾於台中服務3個月，他認為台灣環保經過數十年的努力已有長足的進步，城市中也有更多的綠化空間，在資源回收上，台灣更是扮演領先的角色。

盧秀燕指出，隨著民眾對於生活水準的要求提升，台灣這幾年於環保、食安方面確有提升，但還是有許多地方要繼續加油與學習，台中是台灣最宜居的城市，不僅天候良好、交通與生活都很方便，又有深厚的歷史文化，還擁有許多智慧、科技產業，歡迎多到台中看看，也希望未來有更多的交流與合作。

盧秀燕酈英傑

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