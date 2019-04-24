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「一顆螺絲掉在地上」 郭台銘不可迴避的社會正義問題

中市社會局長李允傑 議會質詢「去找周公」

2019-04-24 16:55聯合報 記者喻文玟╱即時報導

2018台中花博今天閉幕，台中市議會為了花博案，藍、綠議員在議場上相互叫囂，吵得不可開交。

台中市社會局長李允傑卻穩如泰山，坐在備詢位置上睡著了「去找周公」，就連有記者上前拍照，閃光燈亮了，也無驚覺，民進黨市議員張家銨痛批，「就算是沒有你的事情，也不可以這樣」，市府團隊真的有問題。

今天國民黨議員批評，花博結束，但前朝製作3百萬張花博卡，至今還有144萬張花博卡尚未發放，造成約6千萬元的虧損，在議場上大喊「林佳龍道歉」，藍、綠還差點出現全武行。

社會局長李允傑卻坐在備詢台上，摘下眼鏡，坐姿呈現半躺狀態，閉目養神「去找周公」。台下的議員、媒體看到都覺得不可思議，難以置信議論紛紛，從胡志強到林佳龍團隊，「沒有官員這麼大膽，質詢時直接睡給大家看。」

李允傑睡覺的畫面被媒體、議員助理拍下，一直到國民黨議員羅廷瑋上前去提醒，李才醒過來。

民進黨議員張家銨在質詢時，當場將李允傑睡覺的照片在議場上播放，抨擊「就算是沒有你的事情，也不可以這樣」，盧市府團隊到底有什麼問題，真的很累我們也相信啦！但是這樣真的好嗎？

主席副議長顏莉敏當場裁示，「請各局處首長尊重議會開會的權益」。

台中市議會為了花博案，藍、綠議員在議場上相互叫囂，吵得不可開交，台中市社會局長李...
台中市議會為了花博案，藍、綠議員在議場上相互叫囂，吵得不可開交，台中市社會局長李允傑卻穩如泰山，坐在備詢位置上睡著了。民進黨議員張家銨質詢時，當場將李允傑睡覺的照片在議場上播放。圖／議員助理提供
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台中市議會為了花博案，藍、綠議員在議場上相互叫囂，吵得不可開交，台中市社會局長李...
台中市議會為了花博案，藍、綠議員在議場上相互叫囂，吵得不可開交，台中市社會局長李允傑卻穩如泰山，坐在備詢位置上睡著了。民進黨議員張家銨質詢時，當場將李允傑睡覺的照片在議場上播放。記者喻文玟／攝影
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台中市議會為了花博案，藍、綠議員在議場上相互叫囂，吵得不可開交，台中市社會局長李...
台中市議會為了花博案，藍、綠議員在議場上相互叫囂，吵得不可開交，台中市社會局長李允傑卻穩如泰山，坐在備詢位置上睡著了。民進黨議員張家銨質詢時，當場將李允傑睡覺的照片在議場上播放。記者喻文玟／攝影
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花博民進黨林佳龍

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