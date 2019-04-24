台中花博虧逾12億 市議員稱免費入園政策所致

2019-04-24 16:15 中央社 台中24日電



台中花博今天閉幕，營運虧損新台幣12億多元，民進黨籍市議員認為是免費入園政策所致，台中市政府回應說，花博虧損因過去票務契約內容和預算歲入浮編，以及300萬張花博卡一次免費。

台中市議會今天召開定期會，進行台中花博預算及執行專案報告，民進黨籍議員質疑免費政策導致遊園品質低落，造成門票收入不足；國民黨籍議員則指稱因前市府濫發花博卡、門票價格不符商業規則，起初的政策錯誤造成後續虧損。

民進黨籍台中市議員林德宇表示，根據交通局所提供的資料，以去年11、12月入園人數312萬，憑花博卡入園53萬，免費入園比為17%；市長盧秀燕的免費政策，其中重複入園不計次，根據交通局數據，1月到4月有413萬人入園，其中免費入園170萬人，免費比超過4成，高比例的免費造成門票收入不足，是虧損的最大主因。

林德宇說，花博特別預算歲入的門票收入16.8億元，因為盧秀燕的高免費比入園政策，致使現在的門票收入大幅縮水，花博總支出86.75億，因門票收入短收，總收支短差12億多元，還要全體市民買單。

國民黨市議員黃馨慧今天搬來144萬張花博卡，放置在議場內，她指出，台中花博本規劃一個園區，後來一分為三，民眾往返皆須搭乘接駁車，除了不便外，等待接駁車的時間過長，降低遊園興趣；申辦花博卡需提供個資，讓民眾對花博產生疑慮。百餘萬張花博卡未發放，根本是浪費公帑。

台中市新聞局長吳皇昇表示，市民免費入園政策絕無導致營收虧損，因前市府規劃300萬張的花博卡免費政策，代表有300萬人免費，免費入園政策推出後，目前共僅約計220萬人免費入園，根本沒有超過。

吳皇昇指出，花博若有虧損，主因在於過去票務契約內容和預算歲入浮編，以及300萬張花博卡一次免費、豐原園區免費等因素；新市府團隊上任後，勇於承擔，推出市民免費入園政策，解決很多花博過去的問題。