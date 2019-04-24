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同婚登記 彰化縣盼中央提早因應

2019-04-24 15:35中央社 彰化24日電

北市政府開放預約登記5月24日同婚；彰化縣民政處說，尚未比照台北市辦理，由於只剩一個月，已向中央反映像是戶政系統更新等都要提早作業，也會照顧到同性伴侶的需求。

大法官106年5月24日釋字第748號解釋，認為現行法令未保障同志婚姻、違憲，要求主管機關在公告、公布之日起2年內，依解釋意旨完成相關法律修正或制定，若逾期未完成法制化，相同性別2人得依民法婚姻章規定，向戶政機關辦理結婚登記。

距離5月24日的期限只剩一個月時間，台北市民政局日前宣布即日起開放電話及現場預約登記524同婚，而彰化縣從105年開放同性伴侶註記，目前縣內有80多對同性伴侶完成註記。

彰化縣政府民政處戶政科長李焜鵬今天表示，目前民政處沒有計畫比照台北市先辦理同婚預約登記，他解釋，5月24日不是假日，當天要辦結婚登記其實不用預約，同性伴侶當天就可以辦理登記。

李焜鵬說，民政處還沒有收到內政部發出有關同婚登記的公文，戶政系統也還沒有更新，如果同性伴侶要結婚，系統沒有辦法完成登記。他們已多次向中央反映，以免5月24日當天沒有辦法登記；另外也著手研擬相關流程，像是如果同性伴侶辦結婚想要低調該如何進行，以照顧到同性伴侶的需求。

結婚北市同婚

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