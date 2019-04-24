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南投新泰宜醫院無預警停業 廠商搬貨減損失

2019-04-24 16:16中央社 南投縣24日電

南投縣新泰宜婦幼醫院無預警暫停營運，許多供貨廠商今天趕到醫院搬貨減少損失，醫院人去樓空，實際負責人避不見面，只留幾人善後，所幸病患已分流到其他醫院。

新泰宜婦幼醫院5樓附設護理之家廖姓主任說，據她了解，新經營者5月接手醫院後，一切將恢復正常。

疑因經營問題，南投縣名間鄉小有名氣的新泰宜婦幼醫院即日起暫停營運，10多家廠商得知消息，上午急忙趕到醫院要回藥品或醫材，劉姓廠商說，不奢望要到貨款，所以先取回藥品減少損失，據他耳聞，院方積欠廠商貨款總額可能達新台幣數百萬元。

劉姓廠商指新泰宜婦幼醫院與他們公司配合很久，過去偶有拖延給付貨款，他本月初到醫院時見運作正常，看不出異樣，不料醫院昨天突然公告婦產科停診，讓他很訝異。

南投縣政府衛生局、社會及勞動處人員今天也到醫院了解情形，衛生局長黃昭郎說，新泰宜醫院暫停運作後，立即協助將產婦及病患分流到其他醫院，並了解醫院公費疫苗、管制藥品儲放情形，若醫院無能力保管，不排除由衛生局帶回。

社會及勞動處表示，今天到場了解勞資聘用狀況，大部分護理人員任職到昨天，只留幾名行政、護理人員善後；醫院3月向縣政府通報大量解僱指出，5月11日將資遣所有員工。

新泰宜醫院附設護理之家與醫院各自獨立營運，負責人不同，因此當其他樓層人去樓空時，護理之家仍有行動不便長者接受妥善照顧；醫院行政人員以負責人不在場為由拒絕記者採訪，也不清楚40多名員工遭欠薪總額。

護理之家廖姓主任說，護理之家運作不受醫院影響，據她了解，醫院無外傳「遭掏空財務、捲款落跑」情形。

據醫院人員透露，其實先前就將醫院恐出現經營狀況「私下暗示」南投縣政府，但縣府相關單位毫無反應，待狀況爆發影響醫院員工、病患、供貨廠商權益後，縣府才做後續收拾處理，實在令人覺得「很被動」。

黃昭郎否認接獲「私下暗示」說法並表示，「不能這麼說，醫院先前仍有門診，縣府不能預設立場指醫院做不下去」，但先前確實耳聞醫院出現「勞資糾紛」，但不代表醫院無法繼續經營，縣府有發文要求注意醫護權益，且醫院暫停運作後，衛生局立即介入分流病患到其他醫院。

婦產科疫苗資遣

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