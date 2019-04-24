山海環線大變動？中市：依規定補報告哪來「重大變動」

2019-04-24 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



交通部長林佳龍昨天指出，山海環線計畫修正報告因有重大變動需審查，台中市交通局長葉昭甫今天對此表達遺憾與不解，並再次重申，市府3月19日提送的相關修正報告皆依「行政院國發會108年1月18日所公開之相關資訊進行可行性報告書內容的補正」，並未變更推動方案。

葉昭甫說，台中市目前僅就先前107年計畫的闕漏草率內容進行補正，並循行政程序陳報，盼交通部儘速審查核定，並請中央給予全額補助，讓台中市早日享受便捷的軌道運輸服務。

交通局長葉昭甫無奈表示，行政院國發會當時的新聞稿已經說得很清楚，希望市府補正資料與文件後再行審查，因此山海環線計畫尚未由行政院舉行審查會議，更不會有原本行政院已核定的說法。

葉說，行政院僅在106年匡列前瞻基礎建設計畫的軌道建設經費，當時確實有把山海環線計畫納入，但仍須依相關規定程序辦理，並持續滾動檢討執行進度。

葉指出，盧秀燕上任後市府積極面對與處理，也依照行政院國發會的意見進行報告書補正，並於3月19日提送交通部，完全符合陳報程序。

至於經費變動部分，葉說，市府配合中央審查要求，把評估工程建造經費的基年由104年調整至106年，調整幅度參照行政院主計總處所公告的營造工程物價指數調整，因此經費才有些微變動，並無變動方案內容與計畫路線長度，更遑論「重大變動」。