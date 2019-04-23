同學煩惱畢業是失業 她忙著市調要成立海外分公司

2019-04-23 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



畢業就是失業？愈到驪歌聲唱時，愈多的大學生心裡愈徬徨，煩惱踏出校園後要做什麼？大葉大學企管系85年次女大生楊冠瑩是沒時間想東想西，因為她正忙著市場調查，如果一切順利，6月畢業典禮後她將飛到新加坡開「分公司」。

3月29日，中華民國傑出經理人協會舉辦「第十九屆金峰獎」頒獎典禮，楊冠瑩從前副總統吳敦義手中接過微型企業組「傑出企業金峰獎」獎盃；她長得甜美，談吐大方，還是大四學生就創業有成，讓吳敦義稱讚有加。

企管系主任陳怡萍說，中華民國傑出企業管理人協會為激勵企業創新，迎戰國際經濟的快速變化，每年舉辦金峰獎選拔活動，邀請工商學術界專業人士組成評審團，分成「大型企業」、「中小型企業」、「微型企業」3組，能夠獲獎是很大的肯定。

「很開心得到金峰獎肯定，新時代的消費者注重體驗，我秉持企管人的精神，提供最好的服務，客戶常常主動幫她介紹新客戶。」楊冠瑩跟師生分享得獎的喜悅，她說，經營1家公司不只是只靠熱情，也包含財務、策略、帶人等面向，創業一定要先了解自己的能力與市場趨勢，並且精通產、銷、人、發、財五管，能把夢想變成理想。

原來，前年11月，仍是大三學生的楊冠瑩做了大膽的築夢決定，她備齊資料向遞件申請，去年1月，在台中市創業成立艾勝渼媒體公司，與6名年輕伙伴勇闖競爭激烈的媒體行銷市場；她憑著所學和創新思維，提供圖案設計、文案撰寫、掌握行銷對象、操作廣告等一條龍服務，每件個案都獲得肯定，很快在房地產、新創公司界打出名氣。

「楊冠瑩是一名很有想法，目標很明確的學生，非常難得。」陳怡萍說，大葉大學實師徒制，楊冠瑩念大一時就表現不凡，絕大多數學生追求課業總體成績，爭取獎學金，但楊冠瑩念書是「目標導向」，覺得對自己有用的知識就特別花時間、花心思努力，也很有想法，經常抓住機會，主動與老師互動。

楊冠瑩說，她從小就經常利用暑假到美國遊學，高中畢業後先到紐澤西州進修，1年後回到台灣選讀大葉大學，大二時就考取英國行銷證照。「老師告訴我們，企業管理有『五管』，即產品、銷售、人資、研發、財務會計，大一時我就跨年級修學分，努力學習與掌握五管的要領。」