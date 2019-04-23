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柯文哲遶境竟可團租YouBike 議員酸：柯粉好神通廣大

2019-04-23 20:09聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲日前參加大甲媽祖遶境，不過事後屢屢爆出「一人遶境，百官同行」爭議，台北市議員簡舒培今天下午在議會質詢時爆料，指柯文哲南下遶境，不僅四大公司、多位局處首長同行，聯合醫院甚至動員3台遊覽車，另外還有柯粉董先生打電話給北市府交通局，要求提供微笑單車的聯絡窗口，因為柯文哲走不動了，打算和微笑單車「團租」自行車。

對此，北市府交通局表示，確實有接獲董先生致電，希望可以提供彰化站的聯絡窗口，當天就和台北營運處聯絡，並提供聯絡窗口。北市府副秘書長陳志銘表示，柯粉為什麼不是上網查聯絡電話，確實有點奇怪，不過交通局也僅是提供聯絡電話；如果真的有動員情形，那麼確實不應該，不過相信應該不是動員，會再做了解。

至於漁產公司是否有動員？北市府產發局長林崇傑表示，無法代為回答，自己也沒有動員。

簡舒培指出。柯文哲7日開始遶境，9日走不動了，當天上午竟然有位柯粉董先生打電話到交通局，詢問微笑單車的彰化聯絡窗口，當天下午兩點，微笑單車就送了20輛自行車到西螺福興宮。

簡舒培說，明明微笑單車就不提供團體租借，為什麼柯粉一通電話就可以，況且雲林沒有微笑單車站點，彰化的微笑單車還可以飛到西螺去，實在有夠神通廣大，「柯粉好厲害喔」，還能指揮交通局要求微笑單車派車載客。

簡舒培表示，柯文哲去遶境，四大公司變成護法，排班去配合遶境，昨漁產公司在議會答詢時稱是員工旅遊，剛好「路過」，但根據漁產公司行程表，早在4月10日就載明15日晚間七點會到大甲區中山路一段340號，剛好和柯形成不謀而合，難道這也叫做「路過」，路過會在5天前就排定？

簡舒培還提到，聯合醫院還出動了三台遊覽車跟著一塊遶境，這不是動員，什麼是動員，醫師護士是救人命的，不是幫柯文哲造勢的，可以這樣子動員嗎？如果查證屬實，應該要向全民道歉，要求一周內提供調查報告。

聯醫采風社長蔡景耀表示，4月13日是聯醫員工社團采風社舉辦追大甲媽、南投車程木業展示館的采風活動，屬於員工社團自發性活動，社員自由報名參加，同行家屬也可以自費參加，去年也有類似活動，約有120名員工參加，絕非動員，議員應該是誤解。

微笑單車行銷經理林宛諭表示，大甲媽祖遶境是屬於全國性的大活動，每年都有民眾因為天氣炎熱、走路時間過長，導致體力不支需要救援狀況，所以針對大甲媽祖有提供「道路救援」服務，每輛自行車需花費350元，另外依照使用時間計算租金。

台北市長柯文哲日前參加大甲媽祖遶境，不過如今爆出有柯粉打電話給北市府交通局，要求...
台北市長柯文哲日前參加大甲媽祖遶境，不過如今爆出有柯粉打電話給北市府交通局，要求提供微笑單車的聯絡窗口，因為柯文哲走不動了，打算和微笑單車「團租」自行車。記者邱瓊玉／攝影
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單車遶境柯文哲

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