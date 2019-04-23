駕駛人注意！西濱伸港北上路段本月27、28日施工請改道

2019-04-23 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



常行駛西濱快速公路（台61線）的駕駛人注意了，交通部公路總局第二區養護工程處訂4月27日上午6點至28日晚上10點，辦理彰化伸港165公里至167公里北上高架路面施工，屆時用路人請配合改道。

公路總局表示，施工期間，主線封閉伸港匝道至龍井匝道路段；北上車輛請提前下伸港匝道，利用美港公路（台61乙線）或濱二路銜接台17線北上至龍井，請用路人提前改道或依現場改道指示行駛。