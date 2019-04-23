準公共化托育台中要出一半 盧秀燕：一國兩制沒道理

2019-04-23 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市長盧秀燕。記者洪敬浤／攝影 分享 facebook 中央政府推出「準公化托育」解決少子化危機，但中央請客卻要地方出錢，台中市得出一半錢？市議員黃馨慧今天痛批「不合理」她在議會專案報告表示，「準公共化托育」預算暴增約300億元，台中卻要「保留原編預算1/2作為辦理本計畫總體經費用？」市長盧秀燕表示「一國兩制」她要求財政局製作說帖討公道。

黃馨慧表示，中央預估準公共化托育政策預算將從89億元暴增近4.5倍變成389億元，一口氣多出300億元經費，錢從哪裡來？答案是按行政院制訂「我國少子女化對策計畫」內容，台中市政府要保留原編預算1/2作為辦理本計畫總體經費用。以台中市107年度編列19億就必須保留自籌款9.5億元配合中央補助新制。

前市長林佳龍任內推出托育一條龍，去年他也曾針對此事批中央「懲罰模範生」先實施的台中與台北都須留下一半經費作為自籌款。

盧秀燕認為黃馨慧所說的台中要付一半經費是直指重點，她中午已請教育局、財政局等相關單位製作說帖，沒道理一國兩制，台中也要求全額補助。

黃馨慧指出，另今年8月份即將上路2至6歲準公共化新制估算，台中市將有1萬5000戶經濟弱勢家庭補助額度降低，還有2700個家庭因排富條款不能請領中央「育兒津貼」補助，因此台中市政府必須辦理第一次追加預算8.5億元彌補福利落差，繼續發給每月2500元「育兒津貼」補助。