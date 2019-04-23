托育只乘半條龍？台中市編預算力追

2019-04-23 16:28 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



台中市政府托育補助預算編列不足，預計追加預算8.5億元。國民黨市議員劉士州說，前朝預算編例不足，預算到今年7月就將用完，只算是托育「半條龍」。社會局長李允傑表示，追加預算後，將落實公托倍增計畫，從現有5家公設民營托嬰中心，擴增到14處以上。

李允傑指出，外傳前市府推出的「托育一條龍」政策到下半年不再執行，這是錯誤訊息。雖然前市府去年編列托育補助的預算只到今年中，但市府仍將提出追加預算，讓托育政策「升級」。0歲至未滿2歲的準公共化送托補助每月6千元不變；2歲以上送托準公共化托育補助，每月3千元。

由於中央準公共化托育補助每月6千元只到兒童2足歲，台中市府對2至6歲兒童送托準公共化合作單位，仍持續補助每月3千元；這項措施仍為全國獨有的政策。另外，台中市不論家長是否單方就業或雙方就業，即使是由爺爺奶奶帶孫，對0至未滿2歲擴大育兒津貼補助每月2000元，都可申領。

劉士州在議會質詢教育局長楊振昇時表示，過去托育一條龍的補助預算一年大約多少？而今年到底補助多少？楊振昇答詢說，過去一年約20餘億元，但去年編列今年的預算只有10億餘元。劉士州反諷說：「這根本是托育半條龍！」

至於為何前朝去年只編列一半的預算，國民黨議員仍讓他通過？曾任國民黨團書記長的楊正中受訪時指出，去年林佳龍團隊編預算時，舉債已過高，若要全數編足，舉債金額必然遭到攻擊。而國民黨議員也不會刻意去擋這筆預算，因為「社福預算誰敢刪？」

【更多精采內容，詳見 】