視察漢寶大城濕地 徐國勇：保育和生產並重

2019-04-23 16:05 中央社 彰化23日電



內政部長徐國勇今天視察彰化大城濕地與漢寶濕地，了解升級成國家級濕地的進度，他強調，生產和保育並重，環境永續發展，漁民才能永續生產。

徐國勇由內政部營建署長吳欣修、民主進步黨籍立法委員洪宗熠等人陪同，先後前往彰化大城鄉的大城濕地與芳苑鄉的漢寶濕地，了解具有成為國家級濕地潛力的這兩塊濕地目前情形和推動的進度。

根據台灣濕地網資料，彰化大城鄉外海的大城濕地屬於泥質灘地，沿岸長約4.6公里，面積超過600公頃，有紅樹林，水鳥族群量穩定；至於芳苑鄉的漢寶濕地，位於彰化縣福興鄉與芳苑鄉的交界，全長約9公里，濕地的棲地環境多樣，孕育豐富的生態資源。

中華民國野鳥學會秘書長李益鑫今天指出，申請將大城漢寶濕地升級成為國家級濕地，不僅為了保護天然資源，也在保護原有的生產方式，濕地劃設不是鳥會說了算，也需要聽地方的意見，劃設成國家級濕地後，不是就不能從事生產，這些都需要再討論。

彰化芳苑鄉民代表會副主席陳禮模說，他代表當地漁民發聲，強調芳苑鄉很多沒有田地的人就靠這片海維生，地方反抗聲音很大，如果保育和生產能並存，他呼籲營建署等相關單位儘速召開說明會說明清楚，解除大家的疑慮。

徐國勇說，生態保育和漁民生產一樣重要，也影響到環境生態的永續發展，他認為明智利用可以和生態保育並存，就是在濕地可承受範圍內，使用生態資源。環境永續發展，漁民也才能永續生產，他今天親自到此，就表示政府對濕地的重視。