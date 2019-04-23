台中獎勵設置停車場 工程補助提高到三分之二
台中人口增加，市區停車位不敷需求，市府修改設置停車場獎助辦法，設置20格以上的路外停車場，補助工程經費從1/2提高到2/3，補助上限350萬元仍不變，相關辦法今通過市政會議，將送議會備查後實施。市府表示，近3年只有3場次接受補助，盼提高補助金額，提高民間參與意願。
台中市交通局停車管理處表示，目前全市路外停車場汽車停車格約13萬格，機車停車格也是13萬格，但市區停車位仍難求，西屯、北屯、南屯與豐原、大里、太平等處，仍需要再開闢停車場。
台中市交通局修改民間設置臨時路外停車場獎助辦法，今在市政會議通過，將送議會備查後實施；辦法規定，路外停車場設置20格以上汽車停車位，工程經費補助從1/2提高到2/3，但補助上限為350萬元。
辦法也規定，20格以上的路外停車場，若免費提供停車達3年，將全額補助工程經費；若採用透水鋪面設置的路外停車場，將額外補助工程經費30萬元。
停管處長張應當說，市府鼓勵民間閒置空地，開闢為路外停車場，但過去3年只有3場次領取獎助金，為解決停車需求，提高工程經費的補助比例，鼓勵民間與政府合作；市府也尋找閒置市有或公有土地，在停車需求較高的區域設置路外停車場。
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