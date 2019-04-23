中市府函內政部緩排審議 航空城計畫恐生變？

2019-04-23 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



清泉崗機場105年升格台中國際機場，台中市政府106年8月進行機場周邊門戶地區土地規劃與都市計畫變更，經過市都委會審議通過，去年11月送內政部都委會審議，市府卻在今年3月函請內政部暫緩排會審議。市議員楊典忠質疑台中航空城計畫恐生變，前市長林佳龍規劃的國際級城市門戶意象恐將告吹。

市議員楊典忠說，行政院核定台中機場2035年整體規劃，把台中機場定位為低成本航空（廉航）發展基地，這與地方規劃區域發展有很大的落差，更影響台中航空城開發期程，他要求市府儘速提出因應對策，並盡快向中央溝通補件。

楊典忠說，前市長林佳龍任內積極推動台中航空城計畫，攸關台中國際機場及港區未來發展，尤其台中市政府「中進中出」政策希望透過機場，帶動中台灣鄰近縣市及中台區塊整體發展。

都發局指出，依 107 年 8 月 7 日行政院核定交通部民用航空局提報「台中機場 2035 年整體規劃(中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫修訂計畫)」案，台中國際機場未來可朝三個方向發展：（1）作為台灣低成本航空（廉航）發展基地。（2）作為國際航空運輸成長備援能量。（3）作為中部地區航太關聯產業發展核心。

台中市研擬的計畫變更案已完成草案公開展覽，都委會專案小組也完成審查，都發局表示，都市計畫的規劃內容會參照「台中機場2035年整體規劃」，再檢視及補充。