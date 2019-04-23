彰化八卦山新秘密景點 民族新村公園可遠眺大肚溪口

2019-04-23 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化市八卦山麓占地兩公頃的民族新村眷村舊址，將闢建為多元的大型公園，並闢有滯洪池，今天上午舉辦動土典禮。記者劉明岩／攝影 分享 facebook

彰化市八卦山麓占地兩公頃的民族新村眷村舊址，不論景觀及位置均極佳，卻長期閒置，彰化縣政府因此向國有財產署爭取撥用，將闢建為多元的大型公園，並闢有滯洪池，今天上午舉辦動土典禮，預定6個月內完工，將來還計畫陸續興建瞭望台等設施。

民族新村舊址公園綠美化工程今天的動土典禮由縣長王惠美及市長林世賢等人主持，各級民代、鄰近多位里長及地方人士也都到場，場面十分熱鬧。

縣府城觀處長馬英傑在簡報中表示，公園設計將以簡約易維護、彈性通用及具特色為原則，將來公園會有大片綠地、停車場、多元遊憩設施，特殊的是這處公園另闢建有三分地的滯洪池，可供做景觀及水土保持功能，完工後將是極適合各年齡層、親子活動的大型公園，跟周邊既有景點串連後，將為八卦山帶來更多元的活動方式。

馬英傑指出，民族新村眷村舊址是八卦山難得的大片平坦土地，面積約有兩公頃，在眷村拆遷後，縣府積極向國產署撥用土地，再完成初步規劃向內政部「城鎮之心工程計畫」爭取1400萬元補助辦理細部設計及工程發包。

縣長王惠美表示，除民族新村公園外，縣府還在規劃從彰化火車站開始整理人行步道並延伸到八卦山，由縣府工務處權責的工程，規劃3億多元經費，期望從火車站一路串聯彰化市街道市區，讓彰化市容不一樣，未來再配合市區鐵路高架化後，彰化市將會有更多空間，讓鄉親有更不一樣的生活品質。

彰化市長林世賢說，民族新村舊址可以眺望大肚溪口，他也會向中央爭取經費設置瞭望台，屆時會是極佳的景點。