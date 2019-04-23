親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜願承擔 郭台銘籲黨：打造韓方便參加初選的規則

彰化八卦山新秘密景點 民族新村公園可遠眺大肚溪口

2019-04-23 14:12聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化市八卦山麓占地兩公頃的民族新村眷村舊址，將闢建為多元的大型公園，並闢有滯洪池...
彰化市八卦山麓占地兩公頃的民族新村眷村舊址，將闢建為多元的大型公園，並闢有滯洪池，今天上午舉辦動土典禮。記者劉明岩／攝影
分享

彰化市八卦山麓占地兩公頃的民族新村眷村舊址，不論景觀及位置均極佳，卻長期閒置，彰化縣政府因此向國有財產署爭取撥用，將闢建為多元的大型公園，並闢有滯洪池，今天上午舉辦動土典禮，預定6個月內完工，將來還計畫陸續興建瞭望台等設施。

民族新村舊址公園綠美化工程今天的動土典禮由縣長王惠美及市長林世賢等人主持，各級民代、鄰近多位里長及地方人士也都到場，場面十分熱鬧。

縣府城觀處長馬英傑在簡報中表示，公園設計將以簡約易維護、彈性通用及具特色為原則，將來公園會有大片綠地、停車場、多元遊憩設施，特殊的是這處公園另闢建有三分地的滯洪池，可供做景觀及水土保持功能，完工後將是極適合各年齡層、親子活動的大型公園，跟周邊既有景點串連後，將為八卦山帶來更多元的活動方式。

馬英傑指出，民族新村眷村舊址是八卦山難得的大片平坦土地，面積約有兩公頃，在眷村拆遷後，縣府積極向國產署撥用土地，再完成初步規劃向內政部「城鎮之心工程計畫」爭取1400萬元補助辦理細部設計及工程發包。

縣長王惠美表示，除民族新村公園外，縣府還在規劃從彰化火車站開始整理人行步道並延伸到八卦山，由縣府工務處權責的工程，規劃3億多元經費，期望從火車站一路串聯彰化市街道市區，讓彰化市容不一樣，未來再配合市區鐵路高架化後，彰化市將會有更多空間，讓鄉親有更不一樣的生活品質。

彰化市長林世賢說，民族新村舊址可以眺望大肚溪口，他也會向中央爭取經費設置瞭望台，屆時會是極佳的景點。

縣議員張瀚天表示，八卦山是彰化之母，希望日後不管是八卦山脈或是這次的公園以及前瞻計畫的3個停車場等，議員都會支持，讓錢留在彰化，彰化人就發大財。

彰化市八卦山麓占地兩公頃的民族新村眷村舊址，將闢建為多元的大型公園，並闢有滯洪池...
彰化市八卦山麓占地兩公頃的民族新村眷村舊址，將闢建為多元的大型公園，並闢有滯洪池，今天上午舉辦動土典禮。記者劉明岩／攝影
分享
彰化市八卦山麓占地兩公頃的民族新村眷村舊址，將闢建為多元的大型公園，並闢有滯洪池...
彰化市八卦山麓占地兩公頃的民族新村眷村舊址，將闢建為多元的大型公園，並闢有滯洪池，今天上午舉辦動土典禮。記者劉明岩／攝影
分享

王惠美

相關新聞

叫我第1名！ 中部最熱血老師44年捐血1497次

2019-04-23 13:40

台中花博明天最後一天 各園區入園前250名可獲限量專輯

2019-04-23 14:17

「天堂的微笑」台中拍攝 新聞局長探班

2019-04-23 13:54

日籍夫妻手機遺失還不知 台灣運匠「喂」一聲立大功

2019-04-23 11:44

溪尾大橋通車被譏做一半？建大橋延伸段等解套

2019-04-23 10:58

中市大橋通車2年卻被譏做一半 原來是下橋難過

2019-04-23 10:46

清水橋頭里長候選人競選總部被砸？ 原來是強風吹倒

2019-04-23 09:26

南投埔里中正路 擬設收費停車格

2019-04-22 23:24

台中迷你電動掃街車 5月上路

2019-04-22 23:22

監所老化 收容人受訓照顧同學

2019-04-22 23:16

收容人學當照服員 「想顧母親」

2019-04-22 23:09

中捷取才考試 議員質疑不公促重考

2019-04-22 22:45

中捷綠線 盧秀燕：安全為前提 拚明年通車

2019-04-22 22:41

員林2條野溪雜草叢生護岸掏空 豪雨來襲時下游居民不安

2019-04-22 21:12

日月潭再次見證愛情 馬國情侶纜車求婚成功

2019-04-22 20:22

好怕淹水！鹿港鎮長許志宏：鹿港溪得快清淤

2019-04-22 20:05

影／媽祖園區沒媽祖 議員敦促盧秀燕完成雕像才能連任

2019-04-22 17:42

暖冬加乾旱台中災損全國數一數二 農業局：盡速勘查

2019-04-22 15:39

影／中捷招考有疑點議員提重考 盧秀燕：議會通過就照辦

2019-04-22 15:17

中部Z型行人穿越道示範點 在員林兩家醫院前路口推出

2019-04-22 15:06

前朝政策不盤點？藍營議員批盧市府迷迷糊糊照單全收

2019-04-22 14:04

台中花博最後二天 紐西蘭毛利民族舞蹈壓軸演出

2019-04-22 13:55

筏子溪打卡夯點綠美化 打造台中美景新地標

2019-04-22 13:26

光田醫院醫護人員淨灘撿114公斤垃圾 還撿到一匹馬

2019-04-22 12:48

議員質疑綠捷進度 盧秀燕：安全為前提拚2020通車

2019-04-22 12:36

零廢氣排放 台中迷你電動掃街車5月上路

2019-04-22 11:40

影／中社觀光花市百合花季30萬株盛開 台中市民門票半票

2019-04-22 11:19

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

基隆晩間百年老樹連根拔壓毁電纜線 停電搶修中

2019-04-22 23:42

注意！高雄市鳳山等地 3.5萬用戶25日停水16小時

2019-04-22 17:55

影／等不到海科館人潮 這裡比照九份改成攔截停車場

2019-04-22 20:05

全國只有基隆！節能電家補助多了除濕機

2019-04-23 13:07

中部Z型行人穿越道示範點 在員林兩家醫院前路口推出

2019-04-22 15:06

高雄鳳山等區25日停水16小時 6萬5千多戶受影響

2019-04-23 08:07

全國獨賣！ 金門新鮮海帶3斤只要100元吸引民眾搶購

2019-04-22 21:59

嘉南科大續建新宿舍 5千床要讓學生「住好住滿！」

2019-04-23 08:09

台南新市政中心計畫 黃偉哲：不會胎死腹中

2019-04-22 14:54

影／「最毒海岸線」裸露土石 環保人士檢測證實含集塵灰毒

2019-04-22 16:20

雙北今公告垃圾袋互收政策 5月1日確定上路

2019-04-23 10:44

黃國昌轟花5600萬淪蚊子館 基市：海科館停車場工程沒問題

2019-04-22 19:06

徵召韓國瑜？ 藍金門黨部主委：金門的民眾都支持韓國瑜

2019-04-22 21:57

竹市開放自駕車上路測試 林智堅：有望改善交通

2019-04-22 14:37

日月潭再次見證愛情 馬國情侶纜車求婚成功

2019-04-22 20:22

關山鎮大陣仗到縣府要補助 饒慶鈴自嘲縣府是窮爸爸

2019-04-22 17:43

不是詐騙！ 有人交通違規1次收34張裁決書

2019-04-23 00:16

影╱品嘗「瓊瑤宴」 瓊瑤：高雄高樓大廈跟以前不一樣了

2019-04-22 18:25

好怕淹水！鹿港鎮長許志宏：鹿港溪得快清淤

2019-04-22 20:05

竹縣飛鳳山上無廁所 楊文科今爬山找合適點建公廁

2019-04-22 16:16

坦言校園犬貓計畫失敗 柯文哲：應和校長曉以大義

2019-04-22 21:54

螺絲鬆了？桃衛生局官網取消10活動 原因竟是「KEY錯」

2019-04-23 11:36

影／中捷招考有疑點議員提重考 盧秀燕：議會通過就照辦

2019-04-22 15:17

日籍夫妻手機遺失還不知 台灣運匠「喂」一聲立大功

2019-04-23 11:44

影／改善暖暖危險平交道 遮斷器將南移180cm

2019-04-22 21:12

員林2條野溪雜草叢生護岸掏空 豪雨來襲時下游居民不安

2019-04-22 21:12

有溫度的麵！不捨日曬麵線消失 夫妻同心延續傳統滋味

2019-04-23 09:20

524同婚登記準備好了 北市各戶所即日起受理預約

2019-04-23 11:07

響應世界地球日 新北拍野生動植物抽電動自行車

2019-04-22 15:06

屏東縣模範生表揚 外國臉孔的她成全場焦點

2019-04-23 13:26

中華醫大成功轉化廢油水成替代煤炭燃料 大廠採用

2019-04-23 09:33

台南龍崎首推鳳梨好筍宴 虧錢辦金牌料理限量預約

2019-04-22 18:44

中市大橋通車2年卻被譏做一半 原來是下橋難過

2019-04-23 10:46

20年「釘子戶」 卡路老屋要拆了

2019-04-22 23:45

影／外傘頂洲垃圾驚人！政府要結合民間定期淨灘

2019-04-23 09:01

台北卡優惠少 發卡量輸給桃園卡

2019-04-23 00:32

影／綠毯與稻浪美極了 宜蘭版伯朗大道5月開放高台賞景

2019-04-23 13:14

影／跟著韓國瑜搶貴婦荷包 美術館旁醫院打出「安全醫美」

2019-04-22 19:34

台中部分捷運站命名不接地氣 議員批找地方人麻煩

2019-04-22 19:34

雙北垃圾袋五月起互收 北市祭出「三道防線」防亂丟

2019-04-23 12:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top