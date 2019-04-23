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叫我第1名！ 中部最熱血老師44年捐血1497次

2019-04-23 13:40聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中捐血中心今表揚熱血老師王俊惠，他44年來共捐血1497次，是中部地區捐血最多...
台中捐血中心今表揚熱血老師王俊惠，他44年來共捐血1497次，是中部地區捐血最多的老師。記者趙容萱／攝影
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台中捐血中心今天舉辦捐血績優表揚大會，並邀請中部最熱血老師王俊惠現身說法。63歲沙鹿高工進修部老師王俊惠從大一開始，捐血至今44年，共捐血1497次，王俊惠分享，捐血好處不但作息正常，身體更健康，還能助人，26年前他曾騎機車摔車「犁田」，意外僅有擦傷，他笑稱可能是捐血幫他化解血光之災，樂當快樂捐血人。

台中捐血中心今天舉辦捐血績優表揚大會，表揚中彰投三縣市1199位捐分離術百次以上的捐血人、2364位捐全血百次以上的捐血人、104個捐1000袋以上的團體、18學校、2軍方單位，以及16個特殊貢獻單位。

台中捐血中心統計，去年總捐血數達到53萬6306袋，供應台彰投等中部3縣市醫療院所使用，中部3縣市捐血量較前年增加1萬6075千袋，但20歲以下捐血年輕世代卻較前年減少12109，且有逐年下降趨勢。

台中捐血中心說，面對少子化及年輕世代人口捐血意願降低，台中捐血中心積極到各級學校宣導、舉辦捐血活動，今天的表揚大會也邀請熱血老師王俊惠現身說法。

王俊惠說，他在大學一年級時，因學長杜振亞倡導下開始加入捐血行列，84年在東華國中服務時捐血滿20年、捐血次數累積104次獲表揚；85年調往沙鹿高工進修部任職後，開始捐分離術血小板，迄今已捐血達到1479次，期間除了3次腎結石手術，以及定期健檢無法捐血外，其他時間都捐血不輟。

王俊惠觀察，現在很多學生因為作息不正常、熬夜，或者怕捐血會暈倒，對捐血裹足不前，他在任教新班級時，會自我介紹自己是熱血老師，捐血多年，並分享捐血心得後，有學生因此加入捐血行列。

台中捐血中心今表揚熱血老師王俊惠，他44年來共捐血1497次，是中部地區捐血最多...
台中捐血中心今表揚熱血老師王俊惠，他44年來共捐血1497次，是中部地區捐血最多的老師。記者趙容萱／攝影
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