溪尾大橋通車被譏做一半？建大橋延伸段等解套

2019-04-23 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



溪尾大橋延伸段去年底動工，其中溪尾大橋環中路9段從慶光路口通往防汛道路約200公尺，預計今年底打通。記者趙容萱／攝影 分享 facebook

台中市烏日區溪尾大橋通車2年，連通台中市區通往台中市烏日區溪尾里，遊客、通勤族大增，因聯外道慶光路不足四米，會車不易常塞車，被譏為「做一半」；台中市建設局新建工程處處長葉双福說明，台中市政府與彰化縣政府聯手興建溪尾大橋延伸段，預計明年8月完工通車，有助紓解慶光路車潮；尾里長顏寶玉說明，慶光路將設置4處避車彎改善。

葉双福說，溪尾大橋延伸段即延伸溪尾大橋環中路9段，打通到溪尾里防汛道路後，再跨越大肚溪興建橋樑，連接彰化縣芬園鄉彰南路五段，全長約1公里，路寬12到16公尺，預計明年8月完工通車。

葉双福說明，目前溪尾大橋延伸段在去年底動工，目前正在施做橋樑基礎，另外，溪尾大橋環中路9段從慶光路口到防汛道路約200公尺同步打通，預計今年底可打通，屆時，從溪尾大橋下橋後，可直接連通溪尾里防汛道路，接通到彰化縣彰南路，紓解部份通勤族車潮。

台中市烏日區溪尾里長顏寶玉說，改善的方法除了溪尾大橋延伸段以外，日前她也陪同立委顏寬恒到場會勘，協調農地地主，將在慶光路設置4處避車彎改善，預計今年6月動工。

另外，溪尾里溪岸路周邊工廠林立，常有貨櫃車、連結車等大型車重壓，造成道路龜裂沉陷、車轍嚴重，經台中市政府建設局推動路平專案，改善路段全長1.6公里，已完工通車。