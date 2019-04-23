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中市大橋通車2年卻被譏做一半 原來是下橋難過

2019-04-23 10:46聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市烏日區溪尾大橋通車2年多以來，因溪尾里聯外道慶光路狹窄易塞車，被居民譏為「...
台中市烏日區溪尾大橋通車2年多以來，因溪尾里聯外道慶光路狹窄易塞車，被居民譏為「做一半」。記者趙容萱／攝影
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耗資近8.3億元的台中市烏日區溪尾大橋通車2年，連通台中通往隔絕57年的「孤島」溪尾里，但遊客、通勤族大增，里內聯外道慶光路為農路，寬度不足四米，會車不易常塞車，被譏為「做一半」，影響地區發展。

台中市烏日區溪尾里因民國48年的八七水災烏溪改道，隔著烏溪與台中市相望，里內300多戶、千餘名居民明明住台中市，卻因一水之隔，繞道彰化、南投到台中市區，車程多1個多小時，學童要跨區念芬園國中，電話屬南投049區碼，打電話到台中反而算長途電話，2年前溪尾大橋通車，全然改觀。

廖姓居民說，里內多為農路，道路狹窄，靠導航一定會迷路，連接溪尾大橋連外道慶光路，路寬也不到4米，兩旁都是田，很難會車，溪尾大橋通車後，很多外地的通勤族借道通行，還有春節賞櫻、探訪獨立書店遊客，常因不熟悉路況，或未禮讓，在慶光路進退兩難。

張姓居民觀察，溪尾里內只有烏溪畔的溪岸路較寬敞，當初興建溪尾大橋時，居民曾透過民代爭取興建匝道與溪岸路相連通，但施工單位考量因距離過短，恐有行車危險而作罷，通勤族、旅客轎車通通擠在慶光路，還有遊客靠導航引導，結果迷路了，敲門問路。

林姓遊客說，她開車到溪尾國小，不但慶光路窄，通往里內路更窄，彎彎曲曲，考驗駕駛技術，從溪岸路穿越溪尾大橋下方，但要找到慶光路口卻很難，容易錯過，「看到橋卻上不去」。

台中市警局烏日分局溪南派出所長陳年義建議，下溪尾大橋左轉慶光路到里內的路又窄又長，會車需要禮讓，建議遊客改道從彰化芬園進入較為方便，或下溪尾大橋後，右轉慶光路接溪岸路。

張姓市民說明，溪尾大橋下橋連通的慶光路，因寬度不足四米，會車不易，常有遊客不熟路...
張姓市民說明，溪尾大橋下橋連通的慶光路，因寬度不足四米，會車不易，常有遊客不熟路況、未禮讓塞車。記者趙容萱／攝影
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台中市烏日區溪尾大橋連通的慶光路，因寬度不足四米，會車不易。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區溪尾大橋連通的慶光路，因寬度不足四米，會車不易。記者趙容萱／攝影
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耗資近8.3億元的台中市烏日區溪尾大橋在105年11月通車。圖／台中市政府提供
耗資近8.3億元的台中市烏日區溪尾大橋在105年11月通車。圖／台中市政府提供
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台中市烏日區溪尾大橋連通的慶光路，因寬度不足四米，會車不易。記者趙容萱／攝影
台中市烏日區溪尾大橋連通的慶光路，因寬度不足四米，會車不易。記者趙容萱／攝影
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耗資近8.3億元的台中市烏日區溪尾大橋在105年11月通車。圖／台中市政府提供
耗資近8.3億元的台中市烏日區溪尾大橋在105年11月通車。圖／台中市政府提供
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