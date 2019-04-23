清水橋頭里長候選人競選總部被砸？ 原來是強風吹倒

2019-04-23 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市清水區橋頭里長補選候選人陳俊松的競選總部昨晚一片凌亂，被懷疑遭破壞，今天查出是強風吹的。記者游振昇/翻攝 分享 facebook

台中市清水區橋頭里長本周六要補選，候選人陳俊松的競選總部昨晚一片凌亂，被懷疑遭破壞，警方今天說明，強風造成的，誤會一場。

台中市清水警分局今天說明，有關里長候選人陳俊松競選總部現場無監視器，詢問里長候選人陳俊松表示，現場花盆是昨晚有強風，花盆擺放在圍牆邊，因此遭到圍牆迴風，造成部分花盆傾倒，非人為破壞。