親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

拿哥哥的空氣槍來玩 弟弟慘遭射穿心臟死亡

誰才又老又窮：「老人中國」的養老金危機

清水橋頭里長候選人競選總部被砸？ 原來是強風吹倒

2019-04-23 09:26聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市清水區橋頭里長補選候選人陳俊松的競選總部昨晚一片凌亂，被懷疑遭破壞，今天查...
台中市清水區橋頭里長補選候選人陳俊松的競選總部昨晚一片凌亂，被懷疑遭破壞，今天查出是強風吹的。記者游振昇/翻攝
分享

台中市清水區橋頭里長本周六要補選，候選人陳俊松的競選總部昨晚一片凌亂，被懷疑遭破壞，警方今天說明，強風造成的，誤會一場。

台中市清水警分局今天說明，有關里長候選人陳俊松競選總部現場無監視器，詢問里長候選人陳俊松表示，現場花盆是昨晚有強風，花盆擺放在圍牆邊，因此遭到圍牆迴風，造成部分花盆傾倒，非人為破壞。

原來的里長因酒駕案被判入獄，本周六補選，有2人競爭。

台中市清水區橋頭里長補選候選人陳俊松的競選總部，一度以為被破壞。圖/取自臉書
台中市清水區橋頭里長補選候選人陳俊松的競選總部，一度以為被破壞。圖/取自臉書
分享

相關新聞

南投埔里中正路 擬設收費停車格

2019-04-22 23:24

台中迷你電動掃街車 5月上路

2019-04-22 23:22

監所老化 收容人受訓照顧同學

2019-04-22 23:16

收容人學當照服員 「想顧母親」

2019-04-22 23:09

中捷取才考試 議員質疑不公促重考

2019-04-22 22:45

中捷綠線 盧秀燕：安全為前提 拚明年通車

2019-04-22 22:41

員林2條野溪雜草叢生護岸掏空 豪雨來襲時下游居民不安

2019-04-22 21:12

日月潭再次見證愛情 馬國情侶纜車求婚成功

2019-04-22 20:22

好怕淹水！鹿港鎮長許志宏：鹿港溪得快清淤

2019-04-22 20:05

影／媽祖園區沒媽祖 議員敦促盧秀燕完成雕像才能連任

2019-04-22 17:42

暖冬加乾旱台中災損全國數一數二 農業局：盡速勘查

2019-04-22 15:39

影／中捷招考有疑點議員提重考 盧秀燕：議會通過就照辦

2019-04-22 15:17

中部Z型行人穿越道示範點 在員林兩家醫院前路口推出

2019-04-22 15:06

前朝政策不盤點？藍營議員批盧市府迷迷糊糊照單全收

2019-04-22 14:04

台中花博最後二天 紐西蘭毛利民族舞蹈壓軸演出

2019-04-22 13:55

筏子溪打卡夯點綠美化 打造台中美景新地標

2019-04-22 13:26

光田醫院醫護人員淨灘撿114公斤垃圾 還撿到一匹馬

2019-04-22 12:48

議員質疑綠捷進度 盧秀燕：安全為前提拚2020通車

2019-04-22 12:36

零廢氣排放 台中迷你電動掃街車5月上路

2019-04-22 11:40

影／中社觀光花市百合花季30萬株盛開 台中市民門票半票

2019-04-22 11:19

四月桑葚成熟時 青農許宏賓今年再開發桑葚乾新商品

2019-04-22 07:55

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

基隆晩間百年老樹連根拔壓毁電纜線 停電搶修中

2019-04-22 23:42

注意！高雄市鳳山等地 3.5萬用戶25日停水16小時

2019-04-22 17:55

浪漫五月雪！一張圖看懂新竹縣各地的桐花秘境

2019-04-22 11:07

影／等不到海科館人潮 這裡比照九份改成攔截停車場

2019-04-22 20:05

中部Z型行人穿越道示範點 在員林兩家醫院前路口推出

2019-04-22 15:06

筏子溪打卡夯點綠美化 打造台中美景新地標

2019-04-22 13:26

「台北卡」沒優惠 發卡量慘輸桃園

2019-04-22 14:17

全國獨賣！ 金門新鮮海帶3斤只要100元吸引民眾搶購

2019-04-22 21:59

台南新市政中心計畫 黃偉哲：不會胎死腹中

2019-04-22 14:54

時力批新北府會護航降囤房稅 藍綠議員：1年後可檢討

2019-04-22 12:32

影／「最毒海岸線」裸露土石 環保人士檢測證實含集塵灰毒

2019-04-22 16:20

黃國昌轟花5600萬淪蚊子館 基市：海科館停車場工程沒問題

2019-04-22 19:06

竹市開放自駕車上路測試 林智堅：有望改善交通

2019-04-22 14:37

徵召韓國瑜？ 藍金門黨部主委：金門的民眾都支持韓國瑜

2019-04-22 21:57

嘉南科大續建新宿舍 5千床要讓學生「住好住滿！」

2019-04-23 08:09

關山鎮大陣仗到縣府要補助 饒慶鈴自嘲縣府是窮爸爸

2019-04-22 17:43

不是詐騙！ 有人交通違規1次收34張裁決書

2019-04-23 00:16

影╱品嘗「瓊瑤宴」 瓊瑤：高雄高樓大廈跟以前不一樣了

2019-04-22 18:25

愛情教主來了！瓊瑤今抵高雄 晚上品嘗瓊瑤宴

2019-04-22 11:01

零廢氣排放 台中迷你電動掃街車5月上路

2019-04-22 11:40

好怕淹水！鹿港鎮長許志宏：鹿港溪得快清淤

2019-04-22 20:05

影／中捷招考有疑點議員提重考 盧秀燕：議會通過就照辦

2019-04-22 15:17

竹縣飛鳳山上無廁所 楊文科今爬山找合適點建公廁

2019-04-22 16:16

高雄鳳山等區25日停水16小時 6萬5千多戶受影響

2019-04-23 08:07

坦言校園犬貓計畫失敗 柯文哲：應和校長曉以大義

2019-04-22 21:54

影／改善暖暖危險平交道 遮斷器將南移180cm

2019-04-22 21:12

員林2條野溪雜草叢生護岸掏空 豪雨來襲時下游居民不安

2019-04-22 21:12

痛批血汗回收公司 桃產工會要求市府介入調查

2019-04-22 11:49

腸病毒就診數增6成 北市4行政區要注意

2019-04-22 11:47

台七線北橫復興榮華橋段坍方 雙向交通受阻

2019-04-22 12:08

影／台7線32.5K崩山中斷交通 搶修到下午恢復通車

2019-04-22 12:39

光田醫院醫護人員淨灘撿114公斤垃圾 還撿到一匹馬

2019-04-22 12:48

台南市捷運有影嘸？規劃費還是卡在議會

2019-04-22 13:28

前朝政策不盤點？藍營議員批盧市府迷迷糊糊照單全收

2019-04-22 14:04

日月潭再次見證愛情 馬國情侶纜車求婚成功

2019-04-22 20:22

「護竹神犬」來了！竹市消防特搜隊將添3搜救犬

2019-04-22 12:50

10年前親人遭莫拉克奪去性命 簡文興夫婦選擇守護山林

2019-04-22 12:35

找到日常生活的美 台南準巡官陳文瑞迷上攝影

2019-04-22 11:27

參觀泰北非營利幼兒園 柯文哲壓指模

2019-04-22 11:31

尖石需求反應式巴士 將再增設10處智慧站牌

2019-04-22 14:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top