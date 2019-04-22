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員林2條野溪雜草叢生護岸掏空 豪雨來襲時下游居民不安

2019-04-22 21:12聯合報 記者何烱榮╱即時報導

最近常出現滂沱大雨，員林市有2條野溪出現雜草淤積河道，護岸基礎掏空、或護岸及固床工老舊等問題，彰化縣長王惠美今天到現場勘查後表示，縣府向中央爭取600萬元補助款，自籌930萬元，這2條野溪改善工程今年底前會完工。

這2條野溪改善工程分別是，通往員林運動公園藤山步道方向的慈幼橋附近，埔姜林坑第三期護岸復建工程，及山腳路六段的大樹坑護岸復建工程，完工後可改善當地排水設施及用路安全。

「藤山步道每天有很多人來來去去，附近的水土保持非常重要。」王惠美說，今天專程來看埔姜林坑護岸相關工程，上游部分今年度已向水保局爭取約600萬元經費，後續縣府會往下延伸約200公尺的護岸工程，希望逐年將護岸修繕好，讓進出的人及車子能夠更加安全。

水利資源處處長陳詔慶簡報說，員林市埔姜林坑第三期護岸復建工程屬老舊護岸破損，臨護岸側為員林運動公園，準備進行兩側護岸改建生態護岸，施做高約4公尺、長約380公尺，動物通道2處及路面AC修復。 員林市大樹坑護岸復建工程：護岸附近有大員林別墅新城社區，將進行兩側護岸改建（高4公尺、長約356公尺）、連續固床工20座，各高1.5公尺、長約10公尺。

王惠美和張錦昆、劉惠娟、曹嘉豪等3名縣議員、員林市民代表會副主席張國良、林厝里里長蕭富子等人，會勘2條野溪現況及了解改善工程。王惠美說，大樹坑附近約有200戶住戶，進出僅靠一座橋，兩邊的護岸已有掏空現象，為保障民眾的安全，縣府將優先進行護岸整理，保障鄉親行的安全。

員林市百果山有2條野溪的河道雜草淤積，護岸遭掏空。記者何烱榮／攝影
員林市百果山有2條野溪的河道雜草淤積，護岸遭掏空。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（右2）和劉惠娟等縣議員，今天到員林市埔姜林坑了解第三期護岸復建工...
彰化縣長王惠美（右2）和劉惠娟等縣議員，今天到員林市埔姜林坑了解第三期護岸復建工程計畫。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（左3）和3名縣議員，今天到員林市埔姜林坑，由水資處處長陳詔慶（左...
彰化縣長王惠美（左3）和3名縣議員，今天到員林市埔姜林坑，由水資處處長陳詔慶（左1）簡報第三期護岸復建工程計畫。記者何烱榮／攝影
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員林市百果山有2條野溪的河道雜草淤積，護岸遭掏空。記者何烱榮／攝影
員林市百果山有2條野溪的河道雜草淤積，護岸遭掏空。記者何烱榮／攝影
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王惠美掏空修復
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