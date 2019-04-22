員林2條野溪雜草叢生護岸掏空 豪雨來襲時下游居民不安

2019-04-22 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



最近常出現滂沱大雨，員林市有2條野溪出現雜草淤積河道，護岸基礎掏空、或護岸及固床工老舊等問題，彰化縣長王惠美今天到現場勘查後表示，縣府向中央爭取600萬元補助款，自籌930萬元，這2條野溪改善工程今年底前會完工。

這2條野溪改善工程分別是，通往員林運動公園藤山步道方向的慈幼橋附近，埔姜林坑第三期護岸復建工程，及山腳路六段的大樹坑護岸復建工程，完工後可改善當地排水設施及用路安全。

「藤山步道每天有很多人來來去去，附近的水土保持非常重要。」王惠美說，今天專程來看埔姜林坑護岸相關工程，上游部分今年度已向水保局爭取約600萬元經費，後續縣府會往下延伸約200公尺的護岸工程，希望逐年將護岸修繕好，讓進出的人及車子能夠更加安全。

水利資源處處長陳詔慶簡報說，員林市埔姜林坑第三期護岸復建工程屬老舊護岸破損，臨護岸側為員林運動公園，準備進行兩側護岸改建生態護岸，施做高約4公尺、長約380公尺，動物通道2處及路面AC修復。 員林市大樹坑護岸復建工程：護岸附近有大員林別墅新城社區，將進行兩側護岸改建（高4公尺、長約356公尺）、連續固床工20座，各高1.5公尺、長約10公尺。